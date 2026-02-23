Spectrum: Neue Wetter-App übersetzt Wetterdaten in farbige Visualisierungen

Wetter-Apps gibt es bereits wie Sand am Meer im App Store. Wer hier aus der großen Masse herausstechen will, muss ungewöhnliche Wege gehen. Dass dies möglich ist, beweist aktuell der Schweizer Entwickler Simon Storz, der kürzlich seine neue Wetter-Anwendung Spectrum (App Store-Link) für iPhones, iPads und die Apple Watch in den deutschen App Store gebracht hat.

Das Konzept der App unterscheidet sich von klassischen Wetter-Anwendungen: Anstatt Nutzer und Nutzerinnen mit Zahlen, Diagrammen und Symbolen zu überhäufen, setzt Spectrum konsequent auf eine visuelle Darstellung. Farbige Balken übersetzen die Wetterdaten des Tages und der kommenden Woche in eine auf den ersten Blick verständliche Übersicht.

Kern der Anwendung ist eine minimalistische Benutzeroberfläche, die automatisch anzeigt, was für den jeweiligen Tag wirklich relevant ist. Unterstützt wird dies von einer KI-gestützten Zusammenfassung, die wichtige Informationen hervorhebt, ohne unnötige Details anzuzeigen. Wer die Darstellung lieber selbst steuern möchte, kann bestimmte Datenfelder ein- oder ausblenden und Einheiten nach eigenem Bedarf anpassen.

Für den Alltag besonders praktisch sind die mitgelieferten Home-Screen-Widgets sowie die Unterstützung für Apple Watch-Komplikationen. Die Wettervorhersage lässt sich damit direkt auf dem Sperrbildschirm oder dem Zifferblatt der Uhr ablesen, ohne die App öffnen zu müssen. Braucht man also im Alltag schnell eine kurze Einschätzung zu anstehendem Regen oder den Temperaturen der nächsten Stunden, sind die Widgets auf dem Startbildschirm definitiv von Vorteil.

Fokus auf Datenschutz: Keine Erhebung von Nutzerdaten

Ein weiterer Aspekt, den Entwickler Simon Storz betont, ist der Datenschutz. Die App erfasst nach eigenen Angaben keinerlei Nutzerdaten: Weder werden Informationen an den Entwickler weitergegeben noch an Apple oder Dritte. Laut Aussage des Entwicklers in einer E-Mail an uns richtet sich Spectrum „an Nutzerinnen und Nutzer, die Wert auf Klarheit, Design und eine reduzierte Darstellung legen – inklusive Widgets für den Homescreen und Apple Watch-Integration.“

Die Grundfunktionen von Spectrum sind kostenlos nutzbar. Wer das vollständige Erlebnis möchte, kann über ein In-App-Abo auf Spectrum Premium upgraden, wahlweise für 2,99 Euro/Monat oder 19,99 Euro im Jahr. Die App unterstützt 32 Sprachen und ist damit von Anfang an international ausgerichtet, die Installation kann ab iOS/iPadOS/watchOS 26.0 oder neuer bei einem Speicherplatzbedarf von rund 16 MB erfolgen.

Spectrum befindet sich derzeit noch in einem sehr frühen Stadium: Version 1.1 erschien erst vor wenigen Tagen und brachte unter anderem eine Unterstützung für die Apple Watch mit. Nutzerrezensionen und Bewertungen im App Store stehen daher noch aus. Ob die App das Potenzial hat, auf einem hart umkämpften Markt neben Platzhirschen wie DWD Warnwetter, WeatherPro, Ventusky oder der nativen Wetter-App von Apple zu bestehen, wird sich zeigen.