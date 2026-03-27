Carrot Weather führt Multi-Modell-Vorhersagen und Analysen von Sturmprognosen ein

Die beliebte Wetter-App Carrot Weather (App Store-Link) hat ein neues Update veröffentlicht, das zwei bedeutende Funktionen einführt: Multi-Modell-Vorhersagen und Analysen des „Storm Prediction Center“ (SPC). Die beiden neuen Funktionen sind Bestandteil von Version 6.5, die ab sofort im deutschen App Store zum Download bereitsteht.

Die neue Multi-Modell-Prognosefunktion ermöglicht es, mehrere Wettersimulationen miteinander zu vergleichen. Diese sogenannten „Ensemble“-Prognosen nutzen globale Wettermodelle, die mit minimalen Abweichungen in den Ausgangsbedingungen wiederholt durchlaufen werden. Dadurch lässt sich erkennen, wie stark die Modelle im Zeitverlauf übereinstimmen oder voneinander abweichen.

„Wenn die Modelle weitgehend übereinstimmen, ist die Zuverlässigkeit der Vorhersage höher“, erklärt das Entwicklungsteam. „Gehen sie jedoch auseinander, deutet das auf eine unsicherere Prognose hin.“ Besonders nützlich sei diese Funktion, um beispielsweise bei Regen- oder Schneemengen Best- und Worst-Case-Szenarien aufzuzeigen. Um das Feature nutzen zu können, wird ein Premium-Ultra-Abo für Carrot Weather benötigt.

Expertenanalysen zu Stürmen und Waldbränden vorerst nur in den USA

Zusätzlich integriert Carrot Weather nun Daten des Storm Prediction Center (SPC) der USA. Nutzer und Nutzerinnen erhalten damit Expertenanalysen zu Risiken schwerer Stürme und Waldbrände. „Diese Informationen bieten einen wertvollen Kontext, der über Standardvorhersagen hinausgeht“, heißt es in der offiziellen Mitteilung. Besonders während der Sturm- und Waldbrandsaison in den USA seien solche Analysen hilfreich, um potenzielle Unwetterereignisse besser einordnen zu können. Allerdings ist diese Funktion derzeit nur in den USA verfügbar, zudem braucht man ein aktives Premium-Abo.

Carrot Weather ist für das iPhone, iPad, den Mac, die Apple Watch und das Apple Vision Pro im App Store erhältlich. Für die Installation benötigt es neben rund 391 MB an freiem Speicherplatz in der aktuellen Version auch iOS/iPadOS 15.0, macOS 12.5, visionOS 2.0 oder watchOS 9.0 oder neuer auf dem Gerät. Alle Inhalte stehen auch in deutscher Sprache zur Verfügung. Die App kann über verschiedene Abos mit weiteren Datenquellen und Informationen aufgewertet werden, die ab 99 Cent/Monat zu haben sind.