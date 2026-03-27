Das Wochenend-Gewinnspiel mit der WiZ HDMI Sync Box

Erst in der vergangenen Woche haben wir euch die neue AmbiScape-Funktion für Ambilight-Fernseher von Philips vorgestellt. Die Geräte des Herstellers sind weiterhin die einzigen Fernseher mit einer integrierten Hintergrundbeleuchtung. Wenn ihr nicht gleich einen neuen Fernseher kaufen wollt, dann gibt es mittlerweile aber auch etliche Möglichkeiten zur nachträglichen Installation.

Eine preislich attraktive gibt es von WiZ. Die Marke für preisbewusste smarte Beleuchtung bietet seit knapp einem Jahr die WiZ HDMI Sync Box an. Das Bundle beinhaltet nicht nur eine kleine HDMI-Box, an die ihr zum Beispiel euren Apple TV anschließen könnt, sondern auch einen Leuchtstreifen. Ihr bekommt quasi ein All-in-One-Paket, mit dem ihr direkt loslegen könnt.

Es gibt zwei Varianten: Die Version mit einem Leuchtstreifen für 55 bis 65 Zoll große Fernseher kostet regulär 89,99 Euro. Genau dieses Paket verlosen wir in unserem Gewinnspiel an diesem Wochenende. Solltet ihr einen größeren Fernseher haben, bekommt ihr das Set für 75 bis 85 Zoll für regulär 109,99 Euro. Im Handel, etwa bei Amazon, könnt ihr schon bedeutend günstiger zuschlagen.

Angebot WiZ HDMI Sync Box mit TV Beleuchtung, Synchronisiert Licht zu Filmen/Games etc.,HDMI... PRÄZISE FARBSYNCHRONISATION IN ECHTZEIT: Die Sync Box liest die Signale direkt von der Videoquelle und sorgt so für eine Farbabstimmung in Echtzeit...

SYNCHRONISIERUNG MIT ALLEN HDMI 2.0 GERÄTEN: Synchronisieren Sie die Lichter mit Streaming Geräten, Kabelboxen oder Spielekonsolen. Hinweis: Die Box...

Die WiZ HDMI Sync Box unterstützt alle Videoformate bis hin zu 4K bei 60 Hertz mit HDR10+ und Dolby Vision. Auf 8K oder 4K mit 120 Hertz, wie es mit der deutlich teureren Philips Hue Sync Box möglich ist, müsst ihr also verzichten. Für normale Streaming-Inhalte spielt das aber keine Rolle.

Die WiZ HDMI Sync Box verfügt über vier Modi: Cinematic, Relax, Vibrant und Rhythmic. Über die WiZ-App kann man Helligkeit, Farbsättigung und Intensität auch frei einstellen. Zudem kann man nicht nur den mitgelieferten Leuchtstreifen, sondern auch andere WiZ-Lampen im Raum mit in die Synchronisation einbeziehen.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr die WiZ HDMI Sync Box mit einem Leuchtstreifen für 55 bis 65 Zoll große Fernseher gewinnen möchtet, dann müsst ihr lediglich bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die folgende Frage richtig beantworten:

Was essen wir in unserem YouTube-Video zur WiZ HDMI Sync Box?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir am Montag einen Gewinner oder eine Gewinnerin ziehen und in unserem News-Ticker bekanntgeben.