WeatherGuide: Neue Wetter-App jetzt mit Familienfreigabe

Unser erster Artikel über die neue Wetter-App der WeatherPro-Macher hat im März über 60 Kommentare erhalten. WeatherGuide (App Store-Link) hat euer Interesse geweckt, ihr habt Feedback geliefert und das deutsche Entwicklerteam hat mittlerweile das erste große Update geliefert. Ein großer Punkt war die bisher fehlende Familienfreigabe – und genau hier liefert WeatherGuide mit Version 1.1.2 die gewünschten Verbesserungen.

Für die Vollversion mit unbegrenzten Datenabfragen gibt es ab sofort zwei neue Abonnements mit Familienfreigabe. Das monatliche Abo kostet 2,99 Euro (statt 1,99 Euro), für ein Jahr bezahlt ihr 17,99 Euro (statt 12,99 Euro). Die Aufpreise sind also relativ human, dafür dass letztlich bis zu sechs Personen in einer Apple-Familie auf WeatherGuide zugreifen können.

Ausblick auf das nächste große Update der Wetter-App

Ebenfalls neu hinzugekommen mit Version 1.1.2 sind überarbeitete Einstellungen, die einfacher zu verstehen sind, sowie verbesserte Daten für Österreich, die Schweiz und Italien. Und es gibt auch schon einen Ausblick auf das nächste große Update.

An weiteren Widgets arbeiten wir bereits, diese sind schon für das nächste größere Update (v1.2) vorgesehen. Da wir dazu aber das Datenmanagement erweitern müssen, wird es noch ein paar Wochen dauern und zuerst bei unseren Beta-Usern getestet werden. Wir arbeiten auch noch an einer schlankeren Einstiegs-UI unserer App, um die Hürde für einen Umstieg von zum Beispiel WeatherPro zu erleichtern.

Insbesondere die Matrix-Ansicht von WeatherGuide scheint ein sehr nützliches Werkzeug zu sein. Allerdings muss man sich dafür ein bisschen von der klassischen Anzeige einer Wetter-App loslösen. Man muss der Anwendung also auf jeden Fall ein bisschen Zeit geben, um sich an die etwas andere Darstellung zu gewöhnen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie das bei euch geklappt hat, falls ihr WeatherGuide bereits seit März nutzt.