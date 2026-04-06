AirPods Max 2 zerlegt: Keine Überraschungen im Innern

Die neuen AirPods Max 2 sind da, doch auf den ersten Blick gibt es nur wenig Neuheiten. Allerdings ermöglicht der neue H2-Chip neue Funktionen, sodass man on einem ordentlichen Upgrade sprechen kann. Ein aktueller Teardown von iFixit zeigt jetzt: Apple bleibt seiner Linie treu, und zwar konsequent. Einerseits steckt zwar neue Technik im Inneren, andererseits bleibt das grundlegende Problem bestehen – die Reparierbarkeit tritt weiterhin auf der Stelle.

Kaum Neuerungen unter der Haube

Wie iFixit in seiner Analyse offenlegt, unterscheiden sich die AirPods Max 2 nur minimal von ihrem Vorgänger aus dem Jahr 2020. Zwar hat Apple die Kopfhörer technisch aktualisiert, allerdings beschränken sich die Änderungen im Wesentlichen auf den neuen H2-Chip in den Ohrmuscheln. Darüber hinaus bleibt die interne Struktur nahezu identisch.

Ein direkter Vergleich der Komponenten zeigt folglich: Zwischen den neuen AirPods Max 2 und den bereits auf USB-C umgestellten Modellen gibt es praktisch keine Unterschiede. Ebenso wenig hat sich der Öffnungsprozess verändert: wer die Kopfhörer zerlegen möchte, muss weiterhin die gleichen, nicht gerade einfachen Schritte durchlaufen.

Alte Schwächen bleiben bestehen

Allerdings ist es nicht nur die fehlende Innovation, die kritisch auffällt. Vielmehr hat Apple bekannte Schwachstellen offenbar ignoriert. Besonders problematisch bleibt die Bildung von Kondenswasser in den Ohrmuscheln, die gerade in feuchten Umgebungen auftreten kann.

Zudem erschwert Apple Reparaturen zusätzlich, weil weder Ersatzteile noch detaillierte Reparaturanleitungen bereitgestellt werden. Dadurch bleibt Nutzern und Nutzerinnen, die ihre Kopfhörer selbst instand setzen möchten, kaum Spielraum.

Reparierbarkeit bleibt auf mittelmäßigem Niveau

Mit vergleichsweise kleinen Anpassungen könnte Apple die Situation deutlich verbessern. Würde das Unternehmen beispielsweise im Rahmen seines Self-Service-Reparaturprogramms passende Komponenten und Anleitungen anbieten, könnten Nutzer und Nutzerinnen viele Probleme selbst beheben. Ebenso wäre es sinnvoll, den Zugang zum Akku und zum USB-C-Anschluss zu erleichtern.

Dennoch bleibt es beim Status quo. Da sich am Design nichts geändert hat, verbessert sich auch die Reparierbarkeit nicht. Bereits das Vorgängermodell erhielt von iFixit eine Bewertung von 6 von 10 Punkten – und genau auf diesem Niveau bewegen sich auch die AirPods Max 2.