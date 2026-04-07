iPhone Fold: Testproduktion bei Foxconn soll gestartet sein

Das iPhone Fold ist in aller Munde – obwohl es noch nicht mit einer Silbe von Apple erwähnt wurde. Ein iPhone zum Aufklappen, das würde auch mich wirklich sehr reizen – auch wenn der Preis wohl extrem wird. Nun gibt es neue Details aus China, die der für seine durchaus zutreffenden Aussagen bekannte Leaker Instant Digital liefert.

„Bei Foxconn hat die Testproduktion des iPhone Fold begonnen“, heißt es in seinem Post auf der chinesischen Social Media Plattform Weibo. Sollte der Test erfolgreich verlaufen, steht der Massenproduktion nichts mehr im Weg. Der Leaker hat gleichzeitig einen vorherigen Post zitiert, der auf einen gemeinsamen Launch mit dem iPhone 18 Pro hindeutet. Für den September-Start scheint der Zeitplan aktuell jedenfalls zu passen.

Marktstart des iPhone Fold im September oder doch später?

Was den tatsächlichen Marktstart anbelangt, scheinen sich die Gerüchteköche aktuell aber noch nicht einig zu sein. Verschiedene Analysten, darunter auch der allseits gut informierte Mark Gurman, rechnen erst im Dezember mit einer Auslieferung des iPhone Fold.

Sollte im September eine Keynote stattfinden, was für den Launch des „normalen“ iPhone 18 Pro üblich ist, dann dürfte Apple im Rahmen dieser Präsentation wohl auch das iPhone Fold zeigen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man sich danach mit dem eigentlichen Start noch ein bisschen Zeit lässt, möglicherweise sogar bis in den späten Herbst.

Das würde den zahlreichen Entwicklern aus dem App Store die Möglichkeit geben, ihre Apps an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Das Seitenverhältnis des kleinen und auch des großen Displays dürfte sich ja schon ein wenig von dem unterscheiden, was wir bisher von iPhone und iPad kennen. Und wer weiß, vielleicht entstehen rund um das aufklappbare Display ja sogar ganz neue Ideen, die bisher noch nicht umsetzbar waren.

Titelbild: MacRumors