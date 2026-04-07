Apple verklagt: YouTuber werfen Konzern massiven KI-Datenklau vor

Apple sieht sich erneut mit juristischem Gegenwind konfrontiert. Diesmal kommt der Druck direkt aus der Creator-Szene. Drei bekannte YouTube-Kanäle werfen dem Tech-Konzern vor, urheberrechtlich geschützte Inhalte in großem Stil missbraucht zu haben. Der Vorwurf wiegt schwer, denn es geht nicht nur um einzelne Videos, sondern um Millionen von Inhalten, die angeblich zum Training von KI-Systemen genutzt wurden.

Schwere Vorwürfe gegen Apple

Im Zentrum der Klage steht der Vorwurf, Apple habe gegen den US-amerikanischen Digital Millennium Copyright Act (DMCA) verstoßen. Konkret behaupten die Kläger, der Konzern habe aktiv Schutzmechanismen von YouTube umgangen, um auf Videos zuzugreifen und diese herunterzuladen. Einerseits soll dies gezielt geschehen sein, andererseits sei daraus ein erheblicher wirtschaftlicher Vorteil entstanden.

Eingereicht wurde die Sammelklage vergangene Woche vor einem Bundesgericht im US-Bundesstaat Kalifornien. Zu den Klägern zählen die bekannten Kanäle h3h3Productions, der H3 Podcast sowie H3 Podcast Highlights, außerdem die Formate MrShortGame Golf und Golfholics. Während die erstgenannten Kanäle Millionen von Abonnenten erreichen, verfügen die beiden Golf-Kanäle immerhin über mehrere Hunderttausend Follower.

KI-Training als Streitpunkt

Besonders brisant ist der Vorwurf, dass Apple die Inhalte nicht nur konsumiert, sondern gezielt für das Training seiner eigenen KI-Modelle verwendet haben soll. Laut Klageschrift deuten interne Forschungsberichte des Unternehmens darauf hin, dass genau solche Videos in entsprechende Datensätze eingeflossen sind.

Damit rückt ein ohnehin sensibles Thema erneut in den Fokus: der Umgang großer Tech-Konzerne mit frei zugänglichen, aber dennoch urheberrechtlich geschützten Inhalten. Einerseits gelten Plattformen wie YouTube als öffentlich zugänglich, andererseits bleiben die Rechte klar bei den Erstellern.

Kritik an fehlender Vergütung

Die Kläger gehen jedoch noch weiter und formulieren deutliche Kritik. Apples Vorgehen sei nicht nur illegal, sondern stelle zugleich einen Angriff auf die gesamte Creator-Community dar. Besonders problematisch sei, dass Inhalte ohne Zustimmung und vor allem ohne Bezahlung genutzt worden seien.

In der Klageschrift ist daher von einem „skrupellosen Angriff“ die Rede, der letztlich eine milliardenschwere KI-Industrie antreibe. Gerade vor dem Hintergrund des rasanten Wachstums generativer KI gewinnt diese Argumentation zusätzlich an Gewicht.

Forderungen vor Gericht

Die Kläger belassen es allerdings nicht bei Vorwürfen, sondern fordern konkrete Maßnahmen. Zum einen soll das Gericht eine einstweilige Verfügung erlassen, die Apple an der weiteren Nutzung solcher Inhalte hindert. Zum anderen verlangen sie Schadenersatz – nicht nur für sich selbst, sondern auch stellvertretend für andere Betroffene in den USA.

Der Fall gegen Apple könnte somit weit über den Einzelfall hinaus Bedeutung erlangen. Während der Konzern bislang keine Stellungnahme abgegeben hat, dürfte der Ausgang des Verfahrens richtungsweisend sein. Es geht längst nicht mehr nur um einzelne Videos, sondern vielmehr um die Frage, wie fair und rechtmäßig die Grundlagen moderner KI-Systeme überhaupt sind.