iPhone 17 Pro Max im All: NASA zeigt spektakuläre iPhone-Fotos

Die NASA hat erstmals Bilder veröffentlicht, die während der aktuellen Mondmission Artemis II mit einem Smartphone aufgenommen wurden. Genauer gesagt: mit dem iPhone 17 Pro Max.

iPhone im All: NASA setzt auf das neuste iPhone

Wie die US-Raumfahrtbehörde bekanntgab, entstanden gleich drei der nun veröffentlichten Aufnahmen mit dem iPhone 17 Pro Max. Damit schreibt das Gerät ein kleines Stück Technikgeschichte, denn erstmals kommt ein iPhone offiziell bei einer bemannten Mission jenseits der Erdumlaufbahn zum Einsatz.

Bereits im Februar hatte die NASA bestätigt, dass das iPhone für den dauerhaften Einsatz im Orbit zertifiziert wurde. Folglich ist es nicht nur ein Testlauf, sondern ein bewusst integrierter Bestandteil der Mission. Alle vier Crew-Mitglieder an Bord der Orion-Kapsel sind demnach mit jeweils einem iPhone 17 Pro Max ausgestattet, um persönliche Eindrücke in Form von Fotos und Videos festzuhalten.

Ein Blick zurück auf die Erde

Die jetzt veröffentlichten Bilder zeigen eindrucksvolle Momente aus dem Inneren des Raumschiffs. Zu sehen sind unter anderem Kommandant Reid Wiseman sowie Missionsspezialistin Christina Koch, die durch eines der großen Fenster der Orion-Kapsel auf die Erde blicken. Beeindruckend ist zudem, dass die Fotos mit der Frontkamera aufgenommen wurden, die ja bekanntlich schwächer als die rückwärtige Kamera ist. Dennoch sind die Eindrücke beeindruckend.

Zwischen High-End-Kameras und Smartphone

Allerdings ist das iPhone nicht das einzige Gerät an Bord. Für offizielle Aufnahmen und Dokumentationszwecke setzt die NASA weiterhin auf professionelle Kamerasysteme. Dazu zählen unter anderem die Nikon D5, die Nikon Z 9 sowie die GoPro HERO4 Black.

Dennoch zeigt sich ein klarer Trend: Während klassische Kameras weiterhin die höchste Bildqualität liefern, gewinnt das Smartphone zunehmend an Bedeutung. Vor allem für spontane, persönliche Perspektiven der Astronauten.

Titelbild: NASA.