iPhone Fold: Kommt mit Camera-Control-Button

Heute ist es mal wieder Zeit für Gerüchte um das iPhone Fold. So schreibt der Leaker Instant Digital, dass Apple dem Gerät auf jeden Fall einen Camera-Control-Button bescheren werde. Und das, obwohl das Fold aufgeklappt noch dünner sein soll als das iPhone Air. Auch soll das iPhone Fold ausschließlich mit eSIM funktionieren.

Laut Instant Digital liegen die Gründe für Apples Entscheidung pro Camera-Control-Button in der Handhabbarkeit des Geräts. So sei es bei Foldables anderer Hersteller oft beschwerlich, Fotos aufzunehmen, wenn das Gerät aufgeklappt ist. Hier will Apple laut Leaker mit dem Button Abhilfe schaffen. Nutzer sollen das Gerät dadurch beim Aufnehmen von Bildern sicher in der Hand halten können. Sogar eine einhändige Bedienung soll möglich sein.

iPhone Fold kommt ohne Teleobjektiv

Mit Blick auf die Kamera wird das iPhone Fold voraussichtlich mit zwei rückwärtigen Kameras ausgestattet sein. Konkurrenzprodukte kommen häufig mit drei Kameras, eine davon mit Teleobjektiv. Das wird bei dem iPhone Fold voraussichtlich nicht dabei sein.

Zudem vermutet Instant Digital, dass das Fold ein eSIM-only-Gerät sein wird, Apple also auf einen physischen SIM-Kartensteckplatz verzichten werde. Auch das iPhone Air ist ein eSIM-only-iPhone. Darüber hinaus geht der Leaker davon aus, dass Apple circa 10 Millionen Einheiten des Folds produzieren werde. Der Launch des Geräts wird in diesem Herbst erwartet. Das iPhone Fold soll mit einem 7,8 Zoll Display innen und einem 5,5 Zoll Display außen ausgestattet sein und über Apples A20-Chip sowie das C2-Modem verfügen. Über den Namen wird ebenfalls weiter spekuliert: Zuletzt gingen Gerüchte davon aus, dass Apples erstes faltbares iPhone den Namen iPhone Ultra tragen könnte.

Ist das iPhone Fold oder iPhone Ultra für euch interessant?

Foto: MacRumors