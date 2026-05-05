iPhone Ultra: Video zeigt Prototyp im Detail

Die Gerüchteküche rund um Apples erstes faltbares iPhone brodelt schon seit Monaten und auch erste Dummys haben das Licht der Welt erblickt. Genau hier setzt nun ein neues Video von Unbox Therapy an: In rund zehn Minuten liefert der YouTuber einen bislang so detaillierten Blick wie nie zuvor auf ein Prototyp-Modell, das stark an das erwartete iPhone Ultra erinnert.

Dummy statt fertiger Technik

Allerdings sollte man sich keine falschen Hoffnungen machen: Das im Video gezeigte Modell ist kein funktionierender Prototyp im klassischen Sinne. Vielmehr handelt es sich um ein sogenanntes Dummy-Gerät, das primär Design, Größe und Handhabung widerspiegeln soll.

Gerade deshalb liegt der Fokus des Videos klar auf praktischen Aspekten. Wie liegt das Gerät in der Hand? Wie gut lassen sich die Tasten erreichen? Und wie verhält sich das Smartphone im Alltag – etwa beim Verstauen in der Tasche?

Darüber hinaus wird auch die Ergonomie genauer unter die Lupe genommen. Die Platzierung der Lautsprecher, die Balance im geöffneten Zustand sowie die allgemeine Haptik stehen im Mittelpunkt. Gleichzeitig wird deutlich, dass insbesondere der Scharniermechanismus noch keinerlei Rückschlüsse auf das finale Produkt zulässt.

So groß soll das iPhon Ultra sein

Trotz des Dummy-Status liefert das Video durchaus harte Fakten. So misst das Gerät im geschlossenen Zustand ohne Kameraausbuchtung 117 Millimeter in der Höhe, 84,27 Millimeter in der Breite und 11,02 Millimeter in der Tiefe. Mit Kameraeinheit wächst die Dicke sogar auf 16,57 Millimeter an. Im aufgeklappten Zustand hingegen wird das Gerät mit rund 5,2 Millimetern deutlich schlanker.

Fest steht: Bis zur finalen Version dürfte sich noch einiges ändern. Dennoch liefert das Video einen selten klaren Eindruck davon, wohin die Reise für Apples erstes Foldable gehen könnte.

Foto/Mockup: Ben Geskin/X.