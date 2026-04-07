Dummy-Modelle zeigen iPhone 18 Pro und iPhone Fold

Die Gerüchteküche rund um die neue iPhone-Generation brodelt wieder. Und diesmal liefern neue Bilder besonders spannende Hinweise. Denn Leaker Sonny Dickson hat erstmals Dummy-Modelle der kommenden Geräte veröffentlicht, darunter das iPhone 18 Pro, das iPhone 18 Pro Max sowie das lang erwartete faltbare iPhone.

Solche Dummy-Modelle sind in der Branche kein Zufall: Sie dienen Zubehörherstellern als Vorlage, damit Hüllen und andere Produkte bereits vor dem offiziellen Launch produziert werden können. Entsprechend hoch ist die Genauigkeit dieser Modelle – und genau deshalb lohnt sich ein genauer Blick.

iPhone 18 Pro: Bekanntes Design mit kleinen Änderungen

Auf den ersten Blick wirken das iPhone 18 Pro und das Pro Max vertraut. Denn Apple bleibt seiner Designlinie treu, was einerseits für Kontinuität sorgt, andererseits aber auch Raum für gezielte Verbesserungen lässt.

Eine dieser Änderungen betrifft die Dynamic Island, die auf den Dummy-Modellen sichtbar kleiner ausfällt. Das könnte darauf hindeuten, dass Apple die Frontkamera- und Sensortechnik weiter optimiert hat, um mehr Platz für das Display zu schaffen. Insgesamt bleibt das Erscheinungsbild jedoch nah an den Vorgängern.

iPhone Fold: Das faltbare iPhone

Deutlich spannender wird es beim faltbaren iPhone. Denn hier verlässt Apple bekannte Pfade und setzt auf ein komplett neues Konzept.

Das Gerät erinnert in seiner Form an einen Reisepass und unterscheidet sich damit klar von bisherigen iPhones. Während frühere Leaks vor allem auf spekulativen 3D-Modellen basierten, liefern die aktuellen Dummy-Bilder nun deutlich konkretere Hinweise.

So scheint Apple auf ein klassisches Unibody-Design zu verzichten. Stattdessen deutet alles darauf hin, dass die Rückseite vollständig aus Glas besteht – ähnlich wie bei neueren Konzepten, jedoch ohne sichtbare Trennung für kabelloses Laden. Gleichzeitig fällt auf, dass sich die Kameraeinheit nicht über die gesamte Breite zieht, sondern nur etwa drei Viertel der Rückseite einnimmt.

Einige Details decken sich allerdings mit früheren Gerüchten: Dazu zählen unter anderem eine horizontal angeordnete Dual-Kamera sowie Lautstärketasten an der Oberseite des Geräts.

Technik-Gerüchte: Großes Display, schlankes Gehäuse

Neben dem Design liefern die Leaks auch Hinweise auf die technische Ausstattung. Demnach könnte das faltbare iPhone mit einem 7,8 Zoll großen Innendisplay im 4:3-Format aufwarten. Ergänzt wird dieses durch ein 5,5 Zoll großes Außendisplay, das die Nutzung im geschlossenen Zustand erleichtert.

Besonders bemerkenswert ist zudem der extrem schlanke Rahmen: Gerade einmal 4,5 Millimeter soll das Gehäuse messen und dabei auf Titan setzen. Gleichzeitig wird von einem hochwertigen Display mit reduzierter Falz berichtet, was ein entscheidender Faktor für die Alltagstauglichkeit wäre.

Interessant ist außerdem die mögliche Rückkehr von Touch ID, während der Preis wohl in der Oberklasse angesiedelt sein dürfte. Aktuell gehen Beobachter von rund 2.000 US-Dollar als Einstiegspreis aus.

Marktstart mit Fragezeichen

Während das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max wie gewohnt im Herbst erwartet werden, ist die Situation beim faltbaren Modell weniger eindeutig.

Denn aktuelle Berichte deuten darauf hin, dass sich der Marktstart verzögern könnte. Gründe dafür könnten technische Herausforderungen oder strategische Entscheidungen sein – offiziell bestätigt ist bislang jedoch nichts.