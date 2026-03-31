Geleakte Fotos zeigen iPhone 18 Pro mit deutlich kleinerer Dynamic Island

Neue Hinweise rund um das kommende iPhone 18 Pro verdichten sich. Zuletzt wurde viel über die Dynamic Island im iPhone 18 Pro gesprochen, allerdings war sich die Gerüchteküche uneinig, ob es nur eine kleinere Aussparung oder gar eine Lochkamera gibt.

Laut den neusten Leaks zufolge könnte Apple die bekannte „Dynamic Island“ deutlich verkleinern, wodurch das Display moderner und aufgeräumter wirken würde.

Able to share this now. First look at iPhone 18 Pros shrunken Dynamic Island. Stay the same on base models. pic.twitter.com/ocVMQLU6sw — Early Apple (@earlyappleleaks) March 27, 2026

Prototyp-Bild sorgt für Aufmerksamkeit

Einerseits kursieren derzeit Bilder eines angeblichen Prototyps, andererseits stammen diese aus noch nicht eindeutig verifizierten Quellen. Ein Nutzer mit dem Namen earlyappleleaks hat ein Foto veröffentlicht, das ein iPhone mit auffällig kleiner Dynamic Island zeigen soll.

Dabei fällt besonders auf, dass durch einen Lichttest offenbar eine kleine kreisförmige Aussparung unter dem Display sichtbar wird. Diese könnte auf einen versetzten Face-ID-Sensor hindeuten, der nicht mehr wie bisher sichtbar integriert ist.

Allerdings gilt: Die Quelle ist neu und bisher nicht für verlässliche Leaks bekannt, weshalb Vorsicht geboten bleibt.

Face ID könnte unter das Display wandern

Sollten sich die Hinweise bestätigen, würde Apple einen wichtigen Schritt gehen, weil zentrale Komponenten erstmals unter dem Bildschirm verschwinden könnten. Insbesondere Face ID gilt als wahrscheinlichster Kandidat für diesen Wechsel.

Dadurch ließe sich die Dynamic Island deutlich verkleinern, weil weniger sichtbare Hardware Platz benötigt. Gleichzeitig würde das Display optisch ruhiger wirken.

Weitere Leaks unterstützen die These

Der bekannte Leaker Ice Universe hat ein Bild eines angeblichen Displayschutzes geteilt, der ebenfalls die deutlich kleinere Aussparungen zeigt. Diese Bauteile wirken konsistent mit den zuvor aufgetauchten Prototyp-Bildern, und gleichzeitig tauchen ähnliche Darstellungen verstärkt in chinesischen sozialen Netzwerken auf.

iPhone 18 series bezel are the same as iPhone 17 and iPhone 16.

But all three iPhone 18 reduce the width of Dynamic Island. pic.twitter.com/g50BKPPiws — Ice Universe (@UniverseIce) March 27, 2026

Apple plant großen Herbst-Launch

Apple dürfte die neuen Modelle wie gewohnt im Herbst vorstellen. Neben dem iPhone 18 Pro wird auch ein faltbares iPhone erwartet, während das Standardmodell erstmals später erscheinen soll.

Diese neue Strategie deutet darauf hin, dass Apple seinen Release-Zyklus grundlegend verändert und stärker auf gestaffelte Produktstarts setzt.

Titelbild: UniverseIce/X.