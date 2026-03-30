Snapseed: Beliebter Foto-Editor nach Update mit verbessertem Porträt-Tool

Fans der mittlerweile zu Google gehörenden Bildbearbeitungs-App Snapseed staunten im vergangenen Sommer nicht schlecht, als die eigentlich totgeglaubte Anwendung für iPhones und iPads plötzlich rundum erneuert wurde. Auch auf meinem iPhone und iPad ist die komplett kostenlos nutzbare Anwendung seit Jahren ein gern gesehener Gast, wenn es darum geht, Fotos schnell und ansehnlich zu bearbeiten.

Jahrelang hatte sich nach der Übernahme von Snapseed durch Google nichts getan, bis auf gelegentliche Mini-Updates mit „Fehlerkorrekturen und Verbesserungen“ gab es keine Neuigkeiten. Es war davon auszugehen, dass Google das Projekt Snapseed aufs Abstellgleis gestellt hat. Urplötzlich hat man dann im Juni 2025 die Entwicklungsarbeit wieder aufgenommen und seitdem einige Updates für den Fotoeditor im deutschen App Store veröffentlicht hat.

Snapseed (App Store-Link) ist, wie weiter oben bereits erwähnt, für das iPhone und iPad verfügbar und kann ab iOS bzw. iPadOS 17.0 oder neuer auf das Gerät geladen werden. Dafür wird zudem mindestens 189 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Auch eine deutsche Lokalisierung wird für die kreative Anwendung bereits seit längerem bereitgestellt.

Jetzt Gesichter im Porträt-Werkzeug einzeln bearbeiten

Das Entwicklerteam von Google war nun erneut fleißig und hat Version 3.7.0 von Snapseed im deutschen App Store veröffentlicht. Die Aktualisierung bringt vor allem für Nutzer und Nutzerinnen, die das Porträt-Werkzeug der App gerne nutzen, einige Verbesserungen. „Damit kannst du die einzigartigen Merkmale jedes Motivs noch leichter hervorheben“, heißt es vom Entwicklerteam im Changelog. Das sind die Änderungen im Detail:

Auswahl einzelner Gesichter: Die Erkennung wurde verbessert. Jetzt werden mehrere Gesichter auf einem Foto erkannt. Du kannst jetzt jedes Gesicht einzeln bearbeiten, anstatt die gleichen Änderungen auf alle anzuwenden.

Die Erkennung wurde verbessert. Jetzt werden mehrere Gesichter auf einem Foto erkannt. Du kannst jetzt jedes Gesicht einzeln bearbeiten, anstatt die gleichen Änderungen auf alle anzuwenden. Gezielte Korrekturen: Hol das Beste aus jedem Detail heraus. Du kannst jetzt die Beleuchtung, Schärfe und Klarheit in bestimmten Bereichen anpassen – einschließlich Haut, Augen und Mund.

Das optimierte Porträt-Tool in Snapseed lässt sich ab sofort nach dem Update auf Version 3.7.0 verwenden. Die Aktualisierung ist wie immer kostenlos. Snapseed bekommt im deutschen App Store im Durchschnitt sehr gute 4,8 von 5 Sternen von den Nutzern und Nutzerinnen spendiert.