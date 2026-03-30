JBL Xtreme 5 & JBL Go 5: Das können die neuen Bluetooth-Lautsprecher

Das bekannte Audio-Unternehmen JBL hat zwei seiner beliebtesten Bluetooth-Lautsprecher, den JBL Xtreme 5 und den JBL Go 5, grundlegend überarbeitet. Beide Modelle kombinieren das bewährte JBL-Klangprofil mit modernem Design und neuen Ambient-Lichtfunktionen. Die Lautsprecher richten sich vor allem an Musikfans, die unterwegs oder bei geselligen Anlässen einen kraftvollen Sound erwarten. Ergänzt wird das Sortiment durch die neuen JBL EasySing-Mikrofone, die dank KI-Technologie Karaoke-Erlebnisse ohne aufwendige Einrichtung ermöglichen.

JBL Xtreme 5: Mehr Leistung, intelligenter Klang

Der JBL Xtreme 5 will mit einer überarbeiteten Akustik neue Maßstäbe setzen: Im Vergleich zum Vorgänger bietet er bis zu zehn Prozent tiefere Bässe und gleichzeitig auch eine höhere Lautstärke. Zwei Hochtöner, ein integrierter Subwoofer und eine gesteigerte Ausgangsleistung wollen darüber hinaus für einen präzisen und ausgewogenen Klang sorgen. Unterstützt wird dies durch die KI-basierte Technologie „AI Sound Boost“, die Verzerrungen bei hohen Lautstärken minimiert.

Der „Smart EQ-Modus“ passt die Klangabstimmung automatisch an den wiedergegebenen Musik- oder Sprachinhalt an, und optimiert so das Hörerlebnis. Der JBL Xtreme 5 bietet eine bis zu 25-stündige Wiedergabezeit und zusätzliche vier Stunden mit Playtime Boost EQ, eine Auracast-Multi-Speaker- und Stereo-Kopplung sowie eine verlustfreie USB-C-Audiowiedergabe

JBL Go 5: Kompakt, laut und smart

Auch der JBL Go 5 erhielt ein klangliches Upgrade und liefert nun zehn Prozent mehr Lautstärke als sein Vorgänger. Ein Highlight ist die „AirTouch“-Technologie, die das Stereo-Pairing vereinfacht: Zwei Go 5-Lautsprecher verbinden sich automatisch, sobald sie kurz aneinander gedrückt werden. Das neu gestaltete Kontur-Logo dient nicht nur als Designmerkmal, sondern unterstützt auch die Klangprojektion. Das Ergebnis soll bei der Neuerscheinung ein ausgewogener, klarer Sound in einem handlichen Format für unterwegs sein, der mit einer Ladung bis zu acht Stunden (plus zwei Stunden mit Playtime Boost EQ) durchhält.

Beiden Lautsprechern ist gemein, dass sie nach IP68 wasser- und staubgeschützt und damit für den mobilen Einsatz im Freien geeignet sind. Gummierte Kanten sollen zusätzlich vor Stößen und Stürzen schützen, und beim Xtreme 5 sorgt sogar ein neues Standfuß-Design für eine erweiterte Stabilität auf unterschiedlichen Untergründen.

Auch am Design und an der Bedienung wurde bei beiden Bluetooth-Speakern gearbeitet: Der JBL Go 5 verfügt über eine Ambient-Randbeleuchtung sowie integrierte visuelle Statusanzeigen, die beispielsweise anzeigen, ob der Lautsprecher eingeschaltet, verbunden, im Auracast-Modus oder fast leer ist. Der JBL Xtreme 5 erweitert dieses Konzept mit sechs unterschiedlichen Ambient-Beleuchtungsmodi: Freeze, Bounce, Trim, Switch, Loop und Neon. So lässt sich die Lichtstimmung je nach gewählter Nutzung flexibel anpassen, etwa für Partys oder ein entspanntes Treffen im Garten.

KI-gestützte Karaoke-Lösung: JBL EasySing

Mit den JBL EasySing-Mikrofonen verwandelt sich jede JBL PartyBox (kompatibel mit JBL PartyBox Club 120, JBL PartyBox Stage 320, JBL PartyBox 520, JBL PartyBox 720, JBL PartyBox Encore 2, JBL PartyBox Essential 2 und JBL PartyBox On-the-Go 2) in eine persönliche Karaoke-Anlage. Die Mikrofone nutzen KI, um Originalstimmen aus Titeln in Echtzeit zu reduzieren und bietet wählbare Stufen für die Lautstärke der Begleitmusik: Es lässt sich zwischen 50, 25 oder 0 Prozent wählen. Zusätzlich stehen voreingestellte Gesangseffekte und ein „Voice-Boost“-Modus zur Verfügung, der hohe Töne unterstützt.

Mit dem mitgelieferten USB-C-Dongle ist die Verbindung zur PartyBox unkompliziert und in Sekunden hergestellt. Über die JBL One-App lässt sich der Sound zudem individuell verfeinern: Mit flexibler EQ-Steuerung, verschiedenen Gesangs-Presets sowie Effekten wie Hall und Echo soll ein personalisiertes Klangbild entstehen. Jedes Set enthält zwei Mikrofone und eignet sich damit auch für Duette oder spontane Battles. Mit einer Reichweite von 30 Metern und einer Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden können auch ausgedehnte Karaoke-Sessions angegangen werden.

Verfügbarkeit und Preise

Der JBL Xtreme 5 ist ab dem 15. April 2026 in den Farben Schwarz, Blau und Camouflage zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 349,99 Euro erhältlich. Der JBL Go 5 erscheint ebenfalls ab dem 15. April 2026 in zehn Farbvarianten für 49,99 Euro. Die JBL EasySing-Mikrofone sind bereits seit März 2026 als Paar für 159,99 Euro im offiziellen Webshop von JBL erhältlich. Bei Amazon liegt der Preis für die Mikrofone bei nur 133,80 Euro, der Versand erfolgt aber erst ab dem 20. April dieses Jahres.