Schüco bringt intelligenten Funksensor für Kunststoff-Fenster auf den Markt

Schüco bringt intelligenten Funksensor für Kunststoff-Fenster auf den Markt

In einer B2B- und B2C-Version erhältlich

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Schüco Fenstersensor an einem weißen Kunststofffenster

Der Fenster- und Fassadenspezialist Schüco aus dem westfälischen Bielefeld erweitert das eigene Portfolio um einen smarten Funksensor, der Kunststoff-Fenster und -Türen in intelligente Haussteuerungssysteme integriert. Das kompakte Gerät, das unsichtbar im Rahmen verbaut wird, ermöglicht eine nahtlose Überwachung des Verschlusszustands und kommuniziert über den herstellerübergreifenden Matter-Standard mit gängigen Smart-Home-Lösungen. Zudem verfügt der Sensor über eine lokale Alarmfunktion, die bei Einbruchsversuchen akustisch warnt.

Der in Deutschland entwickelte und produzierte Sensor lässt sich optisch unauffällig in Schüco-Fenster mit VarioTec Advanced-Beschlagoder einbauen. Dank eines mitgelieferten Adapters ist auch die Nachrüstung in Standardfenster mit Eurobeschlag möglich. Über einen magnetischen Kontakt in der Eckumlenkung oder der Riegelstange erkennt der Sensor, ob Fenster oder Türen geöffnet oder geschlossen sind, und übermittelt diese Information an das vernetzte Smart-Home-System.


Intelligente Steuerung und erhöhte Sicherheit

Schüco Fenstersensor in einem Büroraum vernetzt mit anderen Smart Home-Geräten
Der Schüco Fenstersensor lässt sich auch mit anderen Smart Home-Geräten vernetzen.

Die Integration in Matter-basierte Smart-Home-Netzwerke ermöglicht eine automatisierte Steuerung weiterer Geräte, wie Heizungen oder Lüftungsanlagen. Nutzer und Nutzerinnen können den Öffnungsstatus ihrer Fenster und Türen jederzeit und von überall über eine Smart Home-App abrufen. Über Push-Nachrichten lassen sich beispielsweise beim Öffnen oder Schließen der Elemente Eltern über das pünktliche Eintreffen ihrer Kinder informieren. Ein integrierter Beschleunigungssensor löst bei mechanischen Einbruchversuchen einen lauten Alarmton aus, der potenzielle Eindringlinge abschrecken soll.

Der Funksensor nutzt das Thread-Netzwerkprotokoll, das für schnelle und stabile Datenübertragung bei geringem Energieverbrauch sorgt. Die Stromversorgung erfolgt über zwei AAA-Batterien, so dass kein zusätzlicher Stromanschluss erforderlich ist. Dies soll eine zuverlässige Funktionsweise bei minimalem Wartungsaufwand garantieren.

Durch die Unterstützung des Matter-Standards ist der Schüco Funksensor mit einer Vielzahl von Smart-Home-Systemen kompatibel. Die Technologie ermöglicht eine einfache und herstellerunabhängige Vernetzung und Steuerung verschiedener Geräte innerhalb des Haushalts. Der neue Schüco Funksensor für Kunststoff-Fenster ist laut Angaben des Unternehmens sowohl in einer B2B-, als auch in einer B2C-Variante erhältlich. Preise und Verfügbarkeiten wurden bisher noch nicht kommuniziert. Weitere Infos zum Hersteller gibt es auf der offiziellen Website.

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Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

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