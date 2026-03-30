Abus Prefira Smart: Neuer Matter-Rauchwarnmelder für das Smart Home

Abus Prefira Smart: Neuer Matter-Rauchwarnmelder für das Smart Home

Mit 60 Euro bepreist

Marlene1 Kommentar zu Abus Prefira Smart: Neuer Matter-Rauchwarnmelder für das Smart Home
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Der Abus Prefira Smart

Der vor allem für seine Sicherheitslösungen bekannte Anbieter Abus hat mit dem Abus Prefira Smart nun einen intelligenten Rauchwarnmelder auf den Markt gebracht, der sich dank Matter over Thread bequem in euer Smart-Home-System integrieren lässt. Erhältlich ist der Prefira Smart ab sofort für 59,95 Euro bei Amazon.

Der neue Rauchwarnmelder von Abus will vor allem durch seine Smart-Home-Integrationsmöglichkeit überzeugen. Das Gerät lässt sich dank Matter-over-Thread-Support in diverse Smart-Home-Systeme einbinden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass ihr ein matter-fähiges Smart-Home-System mit Thread-Border-Router zuhause habt.


Der Prefira Smart CSA-zertifiziert und nutzt Thread sowie Bluetooth als Kommunikationwege. Im Alarmfall warnt das Gerät dann nicht nur akustisch, sondern sendet zusätzlich eine Push-Nachricht an euer iPhone. Das soll für ein erhöhtes Maß an Sicherheit sorgen, da ihr eben auch unterwegs über mögliche Gefahren informiert werdet.

Montiert wird der Abus-Rauchwarnmelder mit einem beiliegenden Klebepad und dazugehöriger Magnethalterung an der Decke des gewünschten Raumes. So braucht ihr nicht in die Decke zu bohren. Wer den Melder lieber mit Schrauben und Dübeln befestigen möchte, findet im Lieferumfang aber auch entsprechendes Material.

Um vor Fehlalarmen zu schützen, ist der Abus Prefira Smart mit verschiedenen Kontrollmechanismen ausgestattet. So verfügt er über eine doppeltkontrollierte optische Raucherkennung, ein Insektenschutzgitter und eine automatische Verschmutzungskompensation. So soll gewährleistet sein, dass der Melder auch über lange Zeit zuverlässig Rauch erkennen und von anderen Verschmutzungen unterscheiden kann.

Abus Prefira Smart: Auch geeignet für Schlafräume

Der Abus Prefira Smart in einem Kinderzimmer.
Der Abus Prefira Smart lässt sich auch in Schlafräumen und Kinderzimmern installieren ohne aufzufallen.

Das kompakte Design des Melders soll außerdem dafür sorgen, dass er sich optisch nahtlos in alle Zimmer einfügt. Die Status-LED-Leuchte nimmt sich im Dunklen außerdem automatisch ab, sodass ihr den Melder auch problemlos in Schlafräumen installieren könnt. Der Abus Prefira Smart ist ab sofort für 59,95 Euro bei Amazon erhältlich.

ABUS Rauchmelder Prefira Smart - zertifizierter und Smart-Home-fähiger...
ABUS Rauchmelder Prefira Smart - zertifizierter und Smart-Home-fähiger...
  • Smarter Alarm - auch unterwegs: Bei Rauch warnt der Melder 85 dB laut und sendet zusätzlich Push-Nachrichten aufs Smartphone - Voraussetzung ist ein...
  • 3-fache Fehlalarm-Reduzierung: Die doppeltkontrollierte optische Raucherkennung, ein Insektenschutzgitter und die automatische...
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Marlene
Marlene
Ich bin seit 2022 Teil des Teams und beobachte mit weiterhin steigendem Interesse die Entwicklungen innerhalb der Tech-Branche. Besonders interessieren mich die Bereiche KI, Regulation und Social Media. Natürlich probiere ich aber auch mit Freude neue Apps und Zubehör aus und schreibe gerne über technischen Innovationen, die das Leben einfacher machen.

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Kommentare 1 Antwort

  1. Ist eigentlich die Lebenszeit der Batterie mit 5/10 Jahren garantiert? Kann man dem Hersteller auf die Füße treten, wenn die Batterie nur 3/7 Jahre durchläuft?

    Antworten

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