Das Wochenend-Gewinnspiel mit Philips Hue

In dieser Woche waren wir mal wieder viel unterwegs. Freddy war gestern in Frankfurt bei Zendure zu Gast, während ich bereits zuvor in München unterwegs war und mir die Neuheiten von Reolink und Logitech angesehen habe. Neben neuen Produkten will Logitech auch die Partnerschaft mit Philips Hue ausbauen und hat einen passenden Goodie-Bag vorbereitet.

Neben dem neuen Produkt von Logitech selbst, über das ich allerdings erst im Juni mit euch reden darf, hat sich in der Tasche auch ein kleines Starter-Set von Philips Hue versteckt. Und da ich natürlich schon bestens ausgerüstet bin, gebe ich dieses kleine Geschenk gerne an euch weiter.

Konkret darf sich einer (oder eine) von euch über eine klassische Hue Bridge und zwei Hue Essential Lampen mit E27-Sockel freuen. Mit diesem Set könnt ihr direkt in die Welt von Philips Hue einsteigen. Alternativ könnt ihr die beiden Lampen dank Matter over Thread auch direkt mit einem Smart Home System eurer Wahl verbinden, wenn ihr einen anderen Thread Border Router im Einsatz habt. Ansonsten kann die Hue Bridge die Verbindung zu Apple Home herstellen.

Aber ich warne euch an dieser Stelle vor: Höchstwahrscheinlich wird es nicht bei diesen beiden Lampen bleiben, wenn ihr einmal auf den Geschmack gekommen seid. Philips Hue bietet das größte Portfolio an, wenn es um das Thema smarte Beleuchtung geht. Von Leuchtmitteln über Leuchtstreifen, Stehleuchten und Deckenleuchten bis hin zur Outdoor-Beleuchtung ist alles mit dabei, was das Herz begehrt. Noch mehr News rund um Philips Hue findet ihr natürlich gerne auf unserem Hueblog. Schaut dort doch auch gerne mal vorbei.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Um am Gewinnspiel teilzunehmen und das Starter-Set von Philips Hue zu gewinnen, müsst ihr lediglich bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de schreiben und im Betreff die folgende Frage korrekt beantworten:

Welches neue Produkt von Philips Hue haben wir in dieser Woche „leaken“ können?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir nächste Woche einen Gewinner oder eine Gewinnerin auslosen und anschließend in unserem News-Ticker bekanntgeben.