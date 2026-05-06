Ugreen: Neue 45W-Powerbank mit integriertem Kabel aufgetaucht

Der hier im Blog wohlbekannte Zubehör-Hersteller Ugreen hat mit der PB603 eine neue Powerbank vorgestellt, die durch ihr ungewöhnliches Design und technische Besonderheiten auffällt. Das Modell ist mit einem integrierten Display und einem fest verbauten 45-Watt-Kabel ausgestattet. In China ist die Powerbank bereits für rund 38 Euro erhältlich, ein Start in Deutschland steht bevor.

Das Gehäuse der PB603 ist mit markanten Rillen versehen, die dem Gerät eine auffällige Optik verleihen. Ob diese jedoch primär der Ästhetik oder einer verbesserten Handhabung dienen, hat Ugreen nicht näher erläutert. Dennoch unterstreicht das Design den innovativen Ansatz des Unternehmens, das sich bereits in der Vergangenheit als Akteur im Bereich mobiler Ladelösungen etabliert hat.

Technisch setzt die Powerbank auf eine Kapazität von 10.000 mAh und nutzt laut Herstellerangaben dieselben Akkuzellen, die auch in Apples Smartphones verbaut werden. Diese sollen nicht nur eine hohe Sicherheit bieten, sondern auch besonders langlebig sein. Ugreen betont, dass die Zellen selbst bei mechanischer Beschädigung, etwa durch Druck oder Durchstechen, kein Brandrisiko darstellen. Zudem wird eine 166 Prozent längere Zyklenlebensdauer im Vergleich zu älteren Modellen versprochen.

Integriertes Display zeigt Ladezustand und Ausgangsleistung an

Ein zentrales Merkmal der PB603 ist das integrierte Display, das Nutzern und Nutzerinnen wichtige Informationen wie die aktuelle Ausgangsleistung und den Ladezustand der Powerbank anzeigt. Damit ermöglicht das Gerät eine einfache Überwachung des Ladevorgangs. Zudem unterstützt das fest verbaute Kabel Schnellladen mit bis zu 45 Watt, was die Powerbank besonders für Personen attraktiv macht, die ihre Geräte unterwegs schnell aufladen möchten.

Ob die PB603 über zusätzliche Anschlüsse verfügt, um mehrere Geräte gleichzeitig zu laden, hat Ugreen nicht offiziell bestätigt. Angesichts der technischen Ausstattung und des Preises von rund 40 Euro erscheint dies jedoch wahrscheinlich. Es ist aufgrund der Größe der Powerbank zudem unwahrscheinlich, dass es auch eine kabellose MagSafe-Lademöglichkeit für kompatible iPhones geben wird. Der Hersteller hat bisher nur den Start in China angekündigt, ein baldiger Verkauf in Deutschland und anderen europäischen Ländern gilt aber als sicher. Wenn es soweit ist, werden wir euch natürlich entsprechend informieren.