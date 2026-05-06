WM 2026: Keine Fußballsticker mehr in Duplo, Hanuta & Co.

Ich bin ja ein Kind der 90er. Und ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück. Zum Beispiel an die Fußballsticker, die rund um jede Weltmeisterschaft und Europameisterschaft mit jedem Kinderriegel, Duplo oder auch Hanuta ausgepackt werden konnten. Dazu gab es ein kleines Sammelalbum und der kleine Fabian war der glücklichste Junge der Welt, wenn Oma mal wieder ein paar Riegel am Start hatte.

Gestern laufe ich durch unseren örtlichen Rewe-Markt und sehe einen riesigen Aussteller mit Ferrero-Schokolade und dem neuen DFB-Teamsticker-Sammelheft. In dem Moment war mir eines sofort klar: Mein siebenjähriger Sohn soll später auch so tolle Erinnerungen haben, wie ich sie damals gesammelt habe. Also habe ich direkt ein Album und zwei große Packungen Schokoriegel mitgenommen.

Als die Kinder dann gestern Abend im Bett waren, wollte ich schon mal heimlich zur Tat schreiten. So viel Schokolade ist für die Kleinen ja ohnehin nicht gesund. Dann aber die böse Überraschung: In der Verpackung des Duplo war weit und breit kein Sticker zu finden. Nochmal schnell die Packung gecheckt: DFB-Teamsticker, Sammelspaß zur WM. Was um Himmels Willen ist da los?

DFB-Teamsticker nur noch online statt im Schokoriegel

Ja, Ferrero hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. In teilnehmenden Aktionspackungen sind zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 „Codes“ zu finden. Diese Codes kann man auf der Sammelspaß-Webseite nach einer Registrierung einlösen und sammeln. Die gesammelten Punkte kann man dann gegen Prämien einlösen – zum Beispiel Sammeltüten mit Stickern oder auch Promo-Produkte von Adidas.

Tja, und jetzt habe ich hier ein Sammelheft und noch 35 Schokoriegel – aber definitiv keine Lust, mich online irgendwo zu registrieren und mir dann Sticker per Post zuschicken zu lassen. Ich wollte einfach nur ein kleines bisschen Freude aus meiner Kindheit aufleben lassen und an meinen Sohn weitergeben. Danke Ferrero, dass daraus nichts geworden ist.