Chip-Krise: Apple denkt über US-Fertigung mit Intel und Samsung nach

Wie aus einem Bericht von Bloomberg hervorgeht, führt der iPhone-Konzern derzeit erste Gespräche mit Intel und Samsung, um mögliche Alternativen zum bisherigen Hauptpartner TSMC auszuloten. Aktuell befindet sich Apple noch ganz am Anfang dieses Prozesses. Apple prüft derzeit, ob sich hochmoderne Prozessoren künftig zumindest teilweise in den Vereinigten Staaten produzieren lassen.

Allerdings ist bislang nichts entschieden. Weder wurden konkrete Aufträge vergeben, noch gibt es verbindliche Zusagen. Vielmehr wirken die Gespräche wie ein vorsichtiges Abtasten – auch deshalb, weil Apple intern offenbar skeptisch ist, von seinem langjährigen Partner TSMC abzuweichen. Die Taiwaner liefern seit Jahren die leistungsstärksten Chips für iPhone, iPad und Mac.

Lieferengpässe treiben die Suche an

Warum also überhaupt die Suche nach Alternativen? Einerseits kämpft die Branche aktuell mit Engpässen, die maßgeblich durch den Boom rund um KI-Rechenzentren ausgelöst wurden. Andererseits spürt auch Apple selbst die Folgen dieser Entwicklung.

Besonders deutlich zeigt sich das bei aktuellen Desktop-Macs: Sowohl der Mac mini als auch der Mac Studio sind stark nachgefragt, nicht zuletzt, weil sie sich gut für lokale KI-Anwendungen eignen. Gleichzeitig ist die Verfügbarkeit begrenzt. Apple-Chef Tim Cook bestätigte kürzlich, dass es mehrere Monate dauern könne, bis Angebot und Nachfrage wieder im Gleichgewicht sind.

Intel und Samsung als neue Partner

Dennoch bleibt fraglich, ob Intel oder Samsung tatsächlich in die Bresche springen können. Beide Unternehmen verfügen zwar über moderne Fertigungstechnologien, jedoch erreichen sie bislang nicht die Produktionskapazität und Effizienz von TSMC.

Parallel dazu baut Apple gemeinsam mit TSMC seine US-Präsenz bereits aus. In Phoenix entsteht derzeit eine Fabrik, die schon heute erste Chips produziert. Perspektivisch sollen dort ab 2026 bis zu 100 Millionen Chips jährlich für Apple gefertigt werden.