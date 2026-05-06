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Apple veröffentlicht neue Firmware für die AirPods Max 2

So läuft die Installation

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Die neuen Apple AirPods Max 2

So wirklich redselig ist Apple ja nicht, wenn es um Firmware-Updates für seine Kopfhörer geht. Es gibt nur in den seltensten Fällen offizielle Update-Notizen und so erfahren wir meistens gar nicht, was sich genau getan hat. So ist es auch bei der aktuellen Software-Aktualisierung für die AirPods Max 2.

Nach der Auslieferung waren die erst kürzlich veröffentlichten Over-Ear-Kopfhörer noch mit der Firmware-Version 8E251 unterwegs. Mittlerweile gibt es ein Update auf Version 8E258. Im Fokus dürften Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen liegen.


Ebenso gibt es keinen manuellen Weg, das Update anzustoßen – das passiert automatisch und im Hintergrund. Generell sollten die AirPods Max 2 am Ladekabel hängen und sich in Bluetooth-Reichweite zu einem iPhone, iPad oder Mac befinden. Dieses Apple-Gerät sollte wiederum mit dem WLAN verbunden sein. Normalerweise werden die AirPods dann innerhalb von 30 Minuten aktualisiert, wenn keine Musik abgespielt wird.

Das größte Hardware-Update der AirPods Max 2 ist der Audio-Chip, Apple hat den H2 anstelle des H1 verbaut. Der H2-Chip liefert einige neue Funktionen, unter anderem Live-Übersetzungen, adaptives Audio und die Reduzierung von lauten Geräuschen. Mit einem Preis von weit über 500 Euro sind die Kopfhörer allerdings auch kein Schnäppchen.

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Fabian
Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

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