Apple veröffentlicht neue Firmware für die AirPods Max 2

So wirklich redselig ist Apple ja nicht, wenn es um Firmware-Updates für seine Kopfhörer geht. Es gibt nur in den seltensten Fällen offizielle Update-Notizen und so erfahren wir meistens gar nicht, was sich genau getan hat. So ist es auch bei der aktuellen Software-Aktualisierung für die AirPods Max 2.

Nach der Auslieferung waren die erst kürzlich veröffentlichten Over-Ear-Kopfhörer noch mit der Firmware-Version 8E251 unterwegs. Mittlerweile gibt es ein Update auf Version 8E258. Im Fokus dürften Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen liegen.

Ebenso gibt es keinen manuellen Weg, das Update anzustoßen – das passiert automatisch und im Hintergrund. Generell sollten die AirPods Max 2 am Ladekabel hängen und sich in Bluetooth-Reichweite zu einem iPhone, iPad oder Mac befinden. Dieses Apple-Gerät sollte wiederum mit dem WLAN verbunden sein. Normalerweise werden die AirPods dann innerhalb von 30 Minuten aktualisiert, wenn keine Musik abgespielt wird.

Das größte Hardware-Update der AirPods Max 2 ist der Audio-Chip, Apple hat den H2 anstelle des H1 verbaut. Der H2-Chip liefert einige neue Funktionen, unter anderem Live-Übersetzungen, adaptives Audio und die Reduzierung von lauten Geräuschen. Mit einem Preis von weit über 500 Euro sind die Kopfhörer allerdings auch kein Schnäppchen.