Apple Sports: Gratis-App jetzt mit neuer Sportart

Apple hat heute ein neues Update für seine kostenlose iPhone-App Apple Sports (App Store-Link) veröffentlicht. Seit Mitte September ist die Anwendung offiziell in Deutschland erhältlich, ab sofort erhaltet ihr über die App auch Zugriff auf die wichtigsten Ergebnisse aus dem Golfsport.

Das bietet Apple Sports rund um den Golfsport

Mit dem neuesten Update können Golf-Fans jedes Turnier der Saison im Blick behalten – von der PGA Tour bis zur LPGA Tour, inklusive aller Majors. Zum Start steht an diesem Wochenende gleich ein Highlight auf dem Programm: die WM Phoenix Open der PGA Tour.

In der App lassen sich Spieler ganz einfach verfolgen, inklusive detaillierter Scorekarten, Live-Leaderboards und Ergebnissen zu jeder Runde. So bleibt man bei jedem Turnier über den aktuellen Spielstand auf dem Laufenden, falls man sich dafür interessiert.

Das ist außerdem neu in der kostenlosen iPhone-App

Neu dabei sind außerdem einige traditionsreiche Pokalwettbewerbe aus dem europäischen Fußball: der DFB-Pokal, die Coupe de France, die Coppa Italia und die Copa del Rey. Damit wächst die Auswahl an Live-Ergebnissen und Statistiken für Sportfans noch einmal deutlich.

Neben zahlreichen US-Sportarten sind auch Tennis, Nascar und Formel 1 mit dabei. Bisher vollkommen außer Acht gelassen werden Großereignisse wie Weltmeisterschaften. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass Apple hier spätestens zur Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land die passenden Informationen einbaut. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche Sportart Apple eurer Meinung nach als Nächstes hinzufügen sollte.

Warum ich Apple Sports bisher nicht nutzen: Optisch sieht die App zwar hübsch aus, zumindest rund um den Fußball können mich Funktionen wie etwa der Live-Ticker allerdings gar nicht überzeugen. Hier liefern Platzhirsche wie OneFootball oder FotMob einfach bessere Daten.