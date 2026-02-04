AI überall: Auch Philips Hue mischt jetzt mit

Aus der modernen Welt ist KI längst nicht mehr wegzudenken – und bei manch einem Video auf Social Media finde ich das äußerst bedenklich. Auf der CES in Las Vegas hatte ich das Gefühl, dass manche Hersteller nur wegen der Bezeichnung irgendetwas in ihre Geräte integriert haben. AI, KI – egal wie.

Philips Hue mischt schon seit dem vergangenen Jahr mit. Bisher war der Hue KI Assistant allerdings nur dann verfügbar, wenn man die App auf Englisch umgestellt hatte. Das dürften die wenigsten von euch getan haben. Umso spannender ist das in dieser Woche erschienene Update auf Version 5.60.1, denn damit startet die AI-Funktion auch auf Niederländisch, Spanisch und Deutsch.

Vor der erstmaligen Nutzung muss der Hue KI Assistent über das Lupen-Symbol auf der Startseite der Hue-App aktiviert werden. Danach könnt ihr die gewünschten Befehle einfach eintippen oder die Mikrofon-Funktion nutzen. Aber was kann der Hue KI Assistent überhaupt einstellen?

Das kann der Hue KI Assistant von Philips Hue

Ob passende Lichtszenen für einen gemütlichen Abend, eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre oder komplett neue, individuell erzeugte Szenen – die KI versteht die Wünsche und setzt sie direkt um. Eine gewisse Intelligenz ist dabei durchaus vorhanden, denn folgender Befehl sorgte tatsächlich für die passende blau-weiße Stimmung: „Heute spielt der VfL Bochum, bitte schalte passendes Licht im Wohnzimmer ein.“

Darüber hinaus – und hier spart man tatsächlich ordentlich Zeit – kann der Hue KI Assistant auch Automationen erstellen. „Wecke mich jeden Werktag außer Donnerstag um 7:00 Uhr im Wohnzimmer“ erstellt ohne Probleme die passende Wake-Up-Automation mit der passenden Sonnenaufgangs-Szene im gewünschten Raum.

Insgesamt läuft die neue Funktion schon ziemlich gut, immerhin ist sie ja bereits einige Monate im Einsatz – jetzt gibt es eben die für uns passende Sprache mit dazu. Ob ich den Hue KI Assistenten in Zukunft häufiger nutzen werde? Da bin ich mir zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch nicht sicher. Vielleicht seid ihr mit eurer Meinung ja schon einen Schritt weiter?