Lymow One Plus: Mähroboter mit doppelten Rotationsmessern jetzt vorbestellbar

Zu einer der aufstrebendsten Produktsegmente der letzten Jahre gehören sicherlich Mähroboter für den eigenen Garten. Mittlerweile ist der Markt gut gefüllt mit Geräten für die unterschiedlichsten Ansprüche. Und noch bevor die Gartensaison 2026 startet, hat der Hersteller Lymow mit dem Mähroboter Lymow One Plus bereits die erste Neuerscheinung in den Startlöchern.

Der Lymow One Plus folgt auf den erfolgreichen Lymow One, dessen charakteristische Rotationsmesser und das Raupenantriebssystem viel Beachtung erhielten. Der One Plus behält diese Merkmale bei und führt gleichzeitig wesentliche Weiterentwicklungen ein. Diese betreffen das Schneidsystem, die strukturelle Robustheit und die intelligente Navigation. „Mit einer täglichen Mähleistung von 7.000 m² und einer branchenführenden Steigfähigkeit von 45 Grad setzt er neue Maßstäbe im robotergestützten Mähen“, heißt es von Lymow zur Neuerscheinung.

Neu beim Lymow One Plus ist unter anderem das LyCut System 2.0 mit schärferen Messern und Schneiden mit Zyklon-Luftstrom. Die verstärkten doppelten Rotationsmesser bestehen aus hochhartem SK5-Werkzeugstahl, die saubere und präzise Schnitte selbst bei dichtem oder überwuchertem Gras ermöglichen sollen.

Das integrierte Zyklon-Luftstromsystem richtet das Gras vor dem Schnitt auf, was ausgelassene Stellen reduziert. Im Inneren des Mähdecks werden die Grasreste fein gemulcht und über einen einseitigen Auswurfkanal gleichmäßig verteilt. Dadurch werden Ablagerungen auf Einfahrten und Verstopfungen in der Maschine vermieden. Gleichzeitig gelangen die Nährstoffe auf natürliche Weise zurück in den Boden. Das sorgt für gesünderen Rasen und ein ordentlicheres Erscheinungsbild.

Raupenantrieb bewältigt Hindernisse bis zu 7 cm Höhe

Auch die Stabilität an steilen Hängen und bei anspruchsvollen Hindernissen wurde vom Hersteller beim neuen Modell nochmals verbessert. Der Lymow One Plus nutzt das bewährte Raupenantriebssystem, das steile Hänge bis zu 45 Grad und Hindernisse bis zu 7 cm Höhe bewältigt: Dazu zählen auch dicke Äste, Bordsteine und unebenes Gelände. Die drehmomentstarken Radnabenmotoren des Modells wurden mit einer um über 200 Prozent erhöhten strukturellen Steifigkeit aufgerüstet. Dies soll eine stabile und kontrollierte Bewegung selbst auf rutschigem oder rauem Untergrund gewährleisten.

Beim Lymow One Plus kommt auch die sogenannte LySee Multi-Fusion Navigation 2.0, eine kabellose Navigation mit intelligenterer KI-Wahrnehmung und Ultraschallsensoren, zum Einsatz. Dies soll eine kabellose Einrichtung der Begrenzungen, eine große Flächenabdeckung und eine präzise Positionierung ermöglichen. Das Navigationssystem wurde laut Hersteller „mit umfangreichen realen Anwendungsszenarien trainiert“. Dadurch wird die Routenplanung sowie die Zuverlässigkeit der Hindernisvermeidung verbessert und Probleme wie ausgelassene Mähbereiche, Kollisionen und Betriebsstillstände reduziert.

Vorbestellung und Preisgestaltung

Europäische Vorbestellungen für den Lymow One Plus sind vom 10. Februar bis zum 9. März 2026 möglich. Der Frühbucherpreis beginnt bei 2.499 Euro, der reguläre Versand startet einen Monat später im März dieses Jahres. Weitere Informationen oder die Möglichkeit zur Vorbestellung finden sich auf der Produktseite von Lymow.