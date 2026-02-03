Nintendo Switch 2: Konsole verkauft sich in 7 Monaten über 17 Millionen Mal

Die aktuelle Nintendo-Spielkonsole, die Nintendo Switch 2, kam im vergangenen Jahr am 5. Juni auf den Markt. Auch ich gehörte zu den Vorbestellerinnen und gönnte mir nach einigen Jahren mit der Switch OLED gleich das neue Modell. Mittlerweile sind auch in meinem Umkreis einige Switch 2-Geräte eingezogen, und auch Kollege Fabian beschenkte sich zu Weihnachten selbst damit.

Nun hat Nintendo die Ergebnisse für die ersten drei Quartale des laufenden Geschäftsjahrs veröffentlicht, was dem Zeitraum zwischen dem 1. April bis zum 31. Dezember 2025 entspricht. Genau in diese Zeitspanne fällt die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 Anfang Juni 2025. Und der Finanzbericht macht klar: Die neue Konsolen-Generation ist ein durchschlagender Erfolg. Die Nintendo Switch 2 wurde vom Release-Tag am 5. Juni bis Ende Dezember 2025 nämlich ganze 17,37 Millionen Mal verkauft. Nintendo prognostiziert, dass man am Ende des Geschäftsjahres, am 31. März 2026, rund 19 Millionen Einheiten verkauft haben wird.

Allein durch den Marktstart der neuen Hybrid-Konsole, die sich in einem Dock-Modus am Fernseher oder auch als Handheld-Gerät nutzen lässt, sind die Umsätze Nintendos in den ersten drei Quartalen des noch laufenden Geschäftsjahres um 99,3 Prozent gestiegen, und zwar auf 1,9 Billionen Yen, was etwa 10,4 Milliarden Euro entspricht. Der Gewinn wuchs um 51,3 Prozent auf 358,8 Milliarden Yen, also rund 1,95 Millionen Euro.

Aber auch die erste Konsolengeneration der Nintendo Switch konnte noch einige Käufe generieren, mit 3,25 Millionen abgesetzten Geräten sind dies aber 66 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum vom Vorjahr. Zudem konnte Nintendo mit dem Release der Switch 2 auch das eigene Spiele-Geschäft ankurbeln: 146,9 Millionen Spiele wurden verkauft, darunter allein 37,93 Millionen an Titeln, die speziell für die Nintendo Switch 2 optimiert wurden.

Erfolgreiche Spiele: Mario Kart World und Pokémon Legends Z-A

Wenig überraschend ist Mario Kart World, das zum Marktstart der Konsole in einem Bundle mit erworben werden konnte, mit 14,03 Millionen verkaufter Exemplare, das beliebteste Nintendo-Spiel der vergangenen drei Quartale. Dahinter folgt Pokémon Legends Z-A, von dem immerhin noch 12,3 Millionen Einheiten über die Ladentheke wanderten. Überraschend ist hier, dass vom Pokémon-Game 8,41 Millionen Exemplare auf die Nintendo Switch der ersten Generation entfallen – und das trotz einiger technischer Probleme, die das Spiel beim Start aufwies.

Der spaßige Fun-Racer Mario Kart World (Amazon-Link) gehört auch aktuell bei mir noch immer zu den Favoriten auf der Switch 2. Wer Open World-Games mag, sollte sich auch unbedingt das neue Star Wars Outlaws (Amazon-Link) genauer ansehen, Entspannung hingegen gibt es mit dem Klassiker Stardew Valley, das gerade an langen dunklen Winterabenden seinen Reiz entfaltet. Weitere Empfehlungen meinerseits für die Switch (2) sind das düstere Angelspiel Dredge, der Western-Klassiker Red Dead Redemption, der kürzlich für die Switch 2 optimiert wurde, und auch das großartige Cult of the Lamb.

Wer vor hat, sich nun auch eine Nintendo Switch 2 zuzulegen, sollte auf jeden Fall in einen vernünftigen Game-Controller als Zubehör investieren. Ich habe beim Start rund 90 Euro für den Nintendo Switch 2 Pro Controller (Amazon-Link) von Nintendo in die Hand genommen und möchte das fantastische Gamepad nicht mehr missen. Auch das von mir bereits getestete Savage Raven NeoGrip Bundle ist eines meiner liebsten Zubehörprodukte geworden. In den nächsten Wochen werde ich euch noch weitere spannende Accessoires von JSAUX vorstellen, die gerade frisch im Handel gelandet sind.

Die Nintendo Switch 2 lässt sich aktuell inklusive des beliebten Mario Kart World-Racing-Games in einem Bundle zum Preis von 489 Euro bei Amazon bestellen. Die Konsole ohne Spiel ist bei Amazon schon für 459 Euro zu haben.

Seid ihr schon im Besitz einer Nintendo Switch 2? Welche Spiele und welches Zubehör konnten euch überzeugen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World Dieses limitierte Set enthält eine Nintendo Switch 2-Konsole und das Spiel Mario Kart World (Downloadcode). Mehrspielerspaß für die ganze Familie!

Tauche ein beim Spielen am TV in hochauflösende Spielwelten in Auflösungen bis zu 4K (Fernseher und Spiel müssen 4k-Auflösung unterstützen.)