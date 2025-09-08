8BitDo Pro 3: Der multifunktionale Gamepad-Klassiker wurde nochmals verbessert

Wer sich für Videospiele begeistern kann, sollte definitiv einen Blick auf die tollen Controller von 8BitDo werfen: Das Unternehmen hat mich in der Vergangenheit bereits mehrfach mit sehr hochwertigen und individuell aussehenden Gamepads verzückt. Gerade Personen, die Retro-Designs, eine hochwertige Ausstattung und Möglichkeiten der Personalisierung suchen, sind mit den Controllern von 8BitDo bestens beraten.

Nachdem ich im Juni dieses Jahres den neuen 8BitDo Ultimate 2 Bluetooth Controller im Xbox-ähnlichen Design für die Nintendo Switch 1/2 und Windows ausprobieren konnte, hat der Hersteller gleich nachgelegt und vor kurzem die neue Generation des beliebten 8BitDo Pro 2, wenig überraschend mit der Bezeichnung 8BitDo Pro 3 versehen, veröffentlicht. Ich konnte bereits vor dem offiziellen Marktstart einen ersten Blick auf die Neuerscheinung werfen und daher erste Eindrücke mitteilen.

Schon die Vorgänger-Generation hatte ich im Zusammenspiel mit meiner damaligen Nintendo Switch OLED und meinen Apple-Geräten in einem kleinen Test in Augenschein genommen, und war von der Materialqualität, der guten Ausstattung und den präzise arbeitenden Buttons begeistert. Für den 8BitDo Pro 3 hat sich der Hersteller nochmals ins Zeug gelegt und zusätzliche Verbesserungen vorgenommen: So gibt es jetzt unter anderem ein passendes Ladedock im Lieferumfang, ebenso wie magnetisch austauschbare Buttons.

Neuer Farbton, aber ohne austauschbaren Akku

Wie schon der Vorgänger ist auch der 8BitDo Pro 3 mit vielen Plattformen kompatibel und kann daher mehrere Gamepads für einzelne Konsolen oder Systeme ersetzen. Neben der Nintendo Switch 1 (mit Shake-to-Wake) und 2 (ohne Aufwachen-Funktion), Apple und SteamOS unterstützt der Controller auch Windows- und Android-Betriebssysteme. Erhältlich ist das neue Modell in den schon bekannten Farben Grau und G Classic sowie Purple. Letzteres ist ein Blau-Lila-Farbton, der für die Pro-Serie komplett neu ist, die beiden anderen Farbvarianten kennt man bereits vom Pro 2.

Im Vergleich zum Vorgänger verzichtet 8BitDo bei der Neuerscheinung auf einen austauschbaren Akku – das ist aus meiner Sicht schade, denn so ließe sich die Lebens- und Spielzeit des Controllers deutlich verlängern. Dafür liegt dem Paket nun aber auch eine kabellose Ladestation in Controller-Farbe samt farblich passendem USB-C-zu-USB-A-Kabel bei, um das Gamepad zwischen den Spiele-Sessions beispielsweise auf dem Schreibtisch bequem aufladen zu können.

Zu den weiteren Verbesserungen des 8BitDo Pro 3 gehören auch zwei Trigger-Modi, zwischen denen mit einem rückseitigen Schieberegler gewechselt werden kann: Entweder einem Linear Hall Effect, oder einen Non-Linear Micro-Switch-Modus. Auch sind statt Hall Effect-Joysticks nun TMR-Joysticks mit an Bord, die als die derzeit beste Technologie angesehen werden und mit besonders widerstandsfähigen Joystick-Ringen versehen wurden. Auf der Oberseite gibt es zudem noch kleine Micro-Switch L4- und R4-Buttons, die sich wie die anderen Buttons auch über die 8BitDo Ultimate Software V2 individuell zuweisen lassen. Beim Pro 2 setzte der Hersteller noch auf die mittlerweile veraltete Ultimate Software in Version 1.

Inklusive 2.4G-Dongle und Kugelaufsätzen für die Analog-Sticks

Zu den weiteren Funktionen des neuen 8BitDo Pro 3 gehören auch rückseitige und frei belegbare Paddle-Buttons, eine Sechs-Achsen-Bewegungssteuerung, Vibration, Turbo, Slikon-Bumper und eine Verbindungmöglichkeit über 2.4G (Windows, Switch), Bluetooth (Switch, SteamOS, Apple und Android) und kabelgebunden (Windows, Switch, Android, Apple und SteamOS). In der Ladestation befindet sich in einem Fach an der Unterseite ein optional nutzbarer USB-C-Dongle für 2.4G-Verbindungen.

Designtechnisch hat man sich an der Vorgängerversion orientiert, die an klassische PlayStation-Controller erinnert. Neben dem prominent platzierten D-Pad und den vier Aktionstasten A, B, Y, und X verfügt der Pro 3 auch über zwei parallel platzierte Analog-Sticks, vier Schultertasten, einen Pairing- sowie Ein-/Aus-Button, die kleinen L4-/R4-Schulterbuttons und die beiden programmierbaren Rücktasten. Im Lieferumfang enthalten sind auch zwei Kugelaufsätze für die Analog-Sticks, die man anstelle der flachen Silikon-Buttons verwenden kann. In der endgültigen Version des Pro 3 – ich habe ein Vorab-Modell bekommen – soll auch ein Magnet enthalten sein, um die Aktionstasten magnetisch anheben und austauschen zu können. Dies ist beispielsweise beim Wechsel von einem Xbox-Layout auf die Nintendo Switch 1/2 der Fall, um den A- und B-Button tauschen zu können.

Eigengewicht von 243 Gramm sorgt für gutes Handling

Das Gamepad liegt sehr gut in der Hand und weist eine leicht geriffelte Rückseite auf. Aufgrund meiner relativ kleinen Hände habe ich bei meinen Gaming-Sessions gemerkt, dass die parallele Platzierung der Analog-Sticks für meinen linken Daumen nach einiger Zeit eher unbequem war: Der Daumen musste aufgrund der Größe des Gamepads nach unten gestreckt werden, was sich langfristig anstrengend anfühlte. Ansonsten spielt es sich fantastisch mit diesem neuen Premium-Controller.

Über die Verarbeitung und Steuerung brauche ich allerdings keine großen Worte verlieren: Wie auch bei anderen 8BitDo-Modellen, die ich bereits in der Hand haben durfte, sind die Druckpunkte der Buttons und Trigger perfekt gesetzt, es navigiert sich angenehm. Der Pro 3-Controller wirkt aufgrund seines Eigengewichts von rund 243 Gramm zudem sehr hochwertig und stabil, und kann mit einer Ladung des 1.000 mAh-Akkus per USB-C-Anschluss oder über das Ladedock rund 15 bis 20 Stunden lang verwendet werden.

Der neue 8BitDo Pro 3 lässt sich ab sofort im Webshop von 8BitDo zum Preis von 69,99 USD bestellen. Wer lieber hierzulande einkauft, findet den frisch erschienenen Controller auch zur Vorbestellung bei Amazon in den Farben Gray, Purple und G Classic für jeweils 69,99 Euro. Die Auslieferung soll ab dem 10. Oktober 2025 erfolgen. Weitere Infos zum neuen 8BitDo Pro 3 gibt es auch auf der offiziellen Produktseite des Herstellers.