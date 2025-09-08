iPhone 17: eSIM-only sorgt für größere Akkus

Kurz vor dem großen Apple-Event am Dienstag macht ein neuer Leak die Runde: In einer chinesischen Regulierungsdatenbank sind offenbar die Akkukapazitäten aller iPhone 17-Modelle aufgetaucht. Der bekannte Leaker ShrimpApplePro hat die Infos zuerst auf X geteilt.

Leak zeigt: Größere Akkus für das iPhone 17

Laut dem Leak soll Apple für jedes Modell, vom Einsteigergerät bis zum Pro Max, unterschiedliche Akkugrößen verbauen. Interessant: Die Kapazität hängt offenbar davon ab, ob das Modell einen physischen SIM-Kartensteckplatz besitzt oder ausschließlich mit eSIM arbeitet. Denn das klassische SIM-Kartenfach nimmt Platz im Gehäuse ein und genau dieser Platz scheint bei der eSIM-Version in einen größeren Akku investiert zu werden. Da hierzulande wohl ein eSIM-only iPhone erscheint, dürfen wir uns über größere Akkukapazitäten freuen.

iPhone 17 : 3.962 mAh (unklar, ob es sich dabei um die SIM oder eSIM-Variante handelt)

: 3.962 mAh (unklar, ob es sich dabei um die SIM oder eSIM-Variante handelt) iPhone 17 Air : 3.036 mAh mit SIM und 3.149 mAh mit eSIM

: 3.036 mAh mit SIM und 3.149 mAh mit eSIM iPhone 17 Pro : 3.988 mAh mit SIM und 4.252 mAh mit eSIM

: 3.988 mAh mit SIM und 4.252 mAh mit eSIM iPhone 17 Pro Max: 4.823 mAh mit SIM und 5.088 mAh mit eSIM

Was bedeutet das?

Der Unterschied in der Akkukapazität zwischen den SIM-Varianten liegt je nach Modell bei rund 150 bis 250 mAh – das klingt nicht dramatisch, könnte im Alltag aber durchaus spürbar sein, vor allem bei intensiver Nutzung.

Mehr Akkupower und der nächste Schritt in Richtung eSIM-Zukunft

Ob diese Zahlen tatsächlich stimmen, wird sich schon am 9. September zeigen, denn dann präsentiert Apple offiziell das neue iPhone 17 Line-up. Sollte sich der Leak bewahrheiten, könnten vor allem das iPhone 17 Pro und Pro Max mit über 5.000 mAh Akkus zu echten Dauerläufern werden.

Foto: Majin Bu.