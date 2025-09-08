BundleHunt Sommer-Aktion: 44 Mac-Apps mit Preisnachlass

Alle paar Monate bietet BundleHunt zahlreiche Mac-Apps im Paket günstiger an. Diesmal stehen 44 Mac-Apps vergünstigt zum Kauf bereit, wobei du dir dein eigenes Bundle selbst zusammenstellen kannst. Du kaufst also nur die Apps, die du auch wirklich benötigst.

Auf der Aktionsseite kannst du dir alle verfügbaren Rabatte ansehen und die Favoriten in den Warenkorb legen. Wenn du mindestens für 30 US-Dollar einkaufst, gibt es noch einmal 3 US-Dollar Rabatt. Bezahlen kannst du dann via Kreditkarte, PayPal oder Apple Pay.

Ein paar Empfehlungen

Für einen ersten kleinen Überblick möchte ich dir fünf Favoriten aus der aktuellen Aktion kurz und knapp vorstellen:

Agenda (Lizenz für ein Jahr) : Agenda ist die mit dem Apple Design Award ausgezeichnete App, mit der du Projekte, Besprechungen und das tägliche Leben besser organisieren kannst, indem du Notizen und Kalender in einer leistungsstarken Zeitleiste zusammenführst. $6 statt 34,99$ .

: Agenda ist die mit dem Apple Design Award ausgezeichnete App, mit der du Projekte, Besprechungen und das tägliche Leben besser organisieren kannst, indem du Notizen und Kalender in einer leistungsstarken Zeitleiste zusammenführst. . Path Finder (Lizenz für ein Jahr) : Path Finder erleichtert das Navigieren im Finger, außerdem gibt es mehr Ansichten und mehr Übersicht. Ordnersynchronisierung, Dual-Pane-Browsing, Stapelumbenennung, erweiterte Suche, ACL-Berechtigungen, Archivverwaltung und sogar ein integriertes Terminal. Dank der robusten SFTP- und FTP-Integration lässt sich eine sichere Verbindung zu Remote-Servern herstellen. $6,50 statt $32,95 .

: Path Finder erleichtert das Navigieren im Finger, außerdem gibt es mehr Ansichten und mehr Übersicht. Ordnersynchronisierung, Dual-Pane-Browsing, Stapelumbenennung, erweiterte Suche, ACL-Berechtigungen, Archivverwaltung und sogar ein integriertes Terminal. Dank der robusten SFTP- und FTP-Integration lässt sich eine sichere Verbindung zu Remote-Servern herstellen. . Swish : Swish bietet 30 benutzerfreundliche Fenster-, Dock- und Menüleisten-Gesten, die deinen Arbeitsablauf optimieren und dich zu einem Magic Trackpad-Poweruser machen. Die Gesten funktionieren auch mit der Magic Mouse und über Tastaturkürzel. $5,99 statt $16 .

: Swish bietet 30 benutzerfreundliche Fenster-, Dock- und Menüleisten-Gesten, die deinen Arbeitsablauf optimieren und dich zu einem Magic Trackpad-Poweruser machen. Die Gesten funktionieren auch mit der Magic Mouse und über Tastaturkürzel. . MacBooster (Lizenz für ein Jahr) : MacBooster ist ein All-in-One-Wartungstool für Mac, das 20 Arten von Junk-Dateien bereinigt, Malware und Viren entfernt und deine Festplatte optimiert, damit der Mac stets mit maximaler Leistung läuft. $3,50 statt $29,95 .

: MacBooster ist ein All-in-One-Wartungstool für Mac, das 20 Arten von Junk-Dateien bereinigt, Malware und Viren entfernt und deine Festplatte optimiert, damit der Mac stets mit maximaler Leistung läuft. . Studies : Studies ist eine leistungsstarke, vielseitige Karteikarten-App. Egal, ob du eine neue Sprache lernen, dich auf Anwalts- oder Medizinprüfungen vorbereiten, Verfahren für das Fliegen auswendig lernen oder sich Namen und Gesichter merken möchtest, Studies hilft dabei, Wissen langfristig zu speichern. $3,50 statt $24,99 .

: Studies ist eine leistungsstarke, vielseitige Karteikarten-App. Egal, ob du eine neue Sprache lernen, dich auf Anwalts- oder Medizinprüfungen vorbereiten, Verfahren für das Fliegen auswendig lernen oder sich Namen und Gesichter merken möchtest, Studies hilft dabei, Wissen langfristig zu speichern. . alle reduzierten Mac-Apps entdecken

Leider gibt es bei BundleHunt keine Angaben darüber, wie lange die Aktion laufen wird. Normalerweise habt ihr aber genügend Zeit, in Ruhe zuzuschlagen.