Bose hat die zweite Generation seiner QuietComfort Ultra-Kopfhörer vorgestellt. Der neue Premium-Over-Ear legt weiterhin den Fokus auf exzellente Geräuschunterdrückung und hohen Tragekomfort, bringt aber auch einige spannende Neuerungen mit, zum Beispiel USB-C-Audio, einen neuen Kino-Modus und deutlich mehr Akkulaufzeit. Der Preis bleibt mit 499,95 Euro auf Oberklasse-Niveau, zudem kannst du deine Vorbestellung ab sofort aufgeben – die Auslieferung erfolgt ab dem 9. September.

Vertrautes Design trifft neue Farben

Optisch bleibt Bose seinem klassischen Look treu: Die neue Version sieht vertraut aus, setzt weiterhin auf weiche Ohrpolster und einen faltbaren Rahmen. Neu sind aber die Farboptionen: Neben Schwarz und Weiß gibt es zwei limitierte Varianten – Dunkelviolett und Treibholz-Sand.

USB-C-Audio für besseren Klang

Unter der Haube hat sich viel getan. Besonders praktisch: Die neuen QC Ultra 2 unterstützen jetzt USB-C-Audio. Damit kannst du sie direkt an dein Smartphone, Tablet oder deinen Laptop anschließen, um verlustfrei Musik hören. Die Wiedergabe erfolgt mit bis zu 48 kHz und 16 Bit.

Kino-Modus für Filme, Podcasts & mehr

Auch klanglich gibt es ein neues Feature: Der sogenannte Kino-Modus wurde speziell für dialoglastige Inhalte wie Filme oder Podcasts entwickelt. Er sorgt für eine klarere Stimmwiedergabe und ein breiteres Klangbild.

Dank eines neuen ActiveSense-Algorithmus wurde auch die adaptive Geräuschunterdrückung verbessert. Zudem erkennen die Kopfhörer jetzt automatisch, ob sie getragen werden und schalten sich in einen Energiesparmodus, sobald du sie ablegst. Praktisch: Der Power-Button entfällt komplett.

Mehr Akku für längere Hörsessions

Auch bei der Akkulaufzeit gibt es ein Upgrade:

Mit aktiviertem ANC halten die Kopfhörer bis zu 30 Stunden durch

Ohne ANC sind es sogar bis zu 45 Stunden

Mit aktiviertem Immersive Audio kommst du auf etwa 23 Stunden

Und falls es doch mal eng wird: Eine 15-minütige Schnellladung reicht für rund drei Stunden Musikgenuss.

Lohnt sich das Upgrade?

Wer bereits das Vorgängermodell besitzt, bekommt mit der zweiten Generation keine Revolution, aber viele sinnvolle Verbesserungen. Für alle, die noch ältere Bose-Kopfhörer nutzen oder sich USB-C, mehr Akkulaufzeit und smartere Technik wünschen, ist das Update definitiv interessant.