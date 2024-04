8BitDo: Die perfekten Gamepads für Emulatoren, Apple Arcade und Konsolen

In der letzten Woche sorgte vor allem die Veröffentlichung des AltStores samt zugehöriger Delta-App, einem Emulator für Nintendo- und SEGA-Konsolen, für Aufsehen – auch wir berichteten darüber. Ich konnte ebenfalls nicht widerstehen, habe den Kauf getätigt und mittlerweile einige Stunden damit verbracht.

Für ein bestmögliches Spielerlebnis bietet sich beim Delta-Emulator die AirPlay-Funktion an, mit der sich die Titel auf einem größeren Bildschirm darstellen lassen, ebenso wie die Verwendung eines kompatiblen Gamepads. Schon vor einiger Zeit habe ich mich aufgrund meiner breit gefächerten Spieletätigkeit auf Konsolen wie der PlayStation, der Nintendo Switch, bei Apple Arcade und mobil auf meinen Apple-Geräten, gefragt, ob es nicht auch Controller gibt, die alle Plattformen bedienen.

Mit den Gamepads vom Hersteller 8BitDo bin ich schlussendlich fündig geworden und kann euch daher zwei Modelle präsentieren, die insbesondere Apple-Fans entgegenkommen. 8BitDo ist insbesondere bei Retro-Gaming-Fans seit langem bekannt und liefert hochwertige und vielseitig einsetzbare Gamepads, kabelgebunden oder als Wireless-Variante, zu einem vernünftigen Preis. Zudem gibt es von 8BitDo auch kultige Retro-Tastaturen, weitere Eingabegeräte und kleine Accessories für Modding und zur selbständigen Reparatur.

Ultimate 2.4G Wireless Controller: Kompakt und hochwertig

Das erste Gamepad des Herstellers, das ich mir ansehen konnte, ist der 8BitDo Ultimate 2.4G Wireless Controller, der in vier Farben (Schwarz, Weiß, Rosa und Lila) erhältlich ist und inklusive eines Ladedocks in Controller-Farbe, einem USB-Funk-Dongle und USB-A-auf-USB-C-Ladekabel ausgeliefert wird. Designtechnisch ist der Ultimate 2.4G an die bekannten Xbox Wireless Controller angelehnt und bietet daher auch die gleiche Verteilung der Aktionstasten A, B, X und Y samt identischer Farbgebung.

Die kabellose Verbindung per Funk bietet eine Unterstützung für Apple-Geräte – und damit auch für den Delta-Emulator und Apple Arcade – sowie Windows, Android, den Raspberry Pi und SteamOS. Sollte man spieletechnisch also auf mehreren Plattformen zugegen sein, lohnt es sich, einen Blick auf den 8BitDo Ultimate 2.4G Wireless Controller zu werfen. Auf der Rückseite des Gamepads lässt sich mittels Schieberegler zwischen den Plattformen wechseln. An gleicher Stelle befinden sich auch noch zwei weitere Rücktasten „auf Pro-Niveau“, wie 8BitDo erklärt, die sich über die hauseigene Software zudem mit beliebigen Funktionen belegen lassen.

Die Verarbeitung des Ultimate 2.4G Wireless Controllers ist gelinde gesagt perfekt: Die leicht geriffelte Rückseite bietet einen tollen Grip in den Händen, die Druckpunkte der Buttons inklusive LB/RB- und LT/RT-Schultertasten reagieren prompt und gleichförmig, und die beiden Analog-Sticks lassen sich dank geriffeltem Rand und kleiner mittiger Vertiefung flüssig und präzise bewegen. Das gerade beim Retro-Gaming beliebte D-Pad darf natürlich auch nicht fehlen und ermöglicht eine direkte Steuerung.

Eine Akkuladung reicht für etwa 15 Stunden Spielzeit

Ich persönlich empfinde das etwas gedrungenere Design des Gamepads mit diagonal versetzten Analog-Sticks als sehr angenehm zum Spielen, da so bei kleineren Händen wie meinen der Daumen auch bei längeren Gaming-Sessions nicht müde wird und schmerzt. Sobald der Controller über den entsprechenden Button auf der Vorderseite eingeschaltet und zuvor schon mit einem Gerät gekoppelt war, erfolgt die Verbindung automatisch. Auch eine Vibrationsfunktion sowie eine Ladeoption direkt am Gamepad per USB-C ist auch ohne das Ladedock gegeben. A propos Ladung: Der integrierte 480 mAh-LiOn-Akku hält mit einer Ladung etwa 15 Stunden und wird in 2-3 Stunden voll aufgeladen.

Der 8BitDo Ultimate 2.4G Wireless Controller ist in vier Farben zum Preis von jeweils 49,99 Euro bei Amazon erhältlich. Aktuell gibt es im Handel mehrere Modellvarianten, die teils auch über einen neuen Hall Effect-Joystick, eine Bluetooth-Funktion und eine breitere Kompatibilität verfügen. Ich persönlich habe das Vorgängermodell der neuen Variante getestet, die ohne Bluetooth und Hall Effect auskommt und lediglich mit Windows, Apple und Android kompatibel ist. Alle Infos und Specs gibt es auch auf der Produktseite bei 8BitDo.

Pro 2: Besonderes Retro-Feeling und mit vielen Plattformen kompatibel

Weist der Ultimate 2.4G Wireless Controller noch ein sehr modernes Design auf, bekommt man mit dem 8BitDo Pro 2 das ultimative Retro-Gaming-Feeling geboten. Der kabellose Bluetooth-Controller ist im Stil von kultigen PlayStation-Gamepads der ersten und zweiten Generation gehalten und steht daher auch in einer farblich passenden grauen Variante bereit. Alternativ gibt es die „Klassische Edition“ mit einem hellgrauen Gehäuse sowie grauen und violetten Buttons, die dem Gamepad des SNES nachempfunden wurde, sowie eine ganz schlichte schwarze Version.

Ein wenig kann man den 8BitDo Pro 2 als eierlegende Wollmilchsau der Gamepads bezeichnen: Immerhin bietet der Controller eine Unterstützung für zahlreiche Plattformen. Neben Apple, Windows und Android kann der Pro 2 auch für Steam-Games, mit dem Raspberry Pi und auch für die Nintendo Switch verwendet werden. Lediglich Xbox- und PlayStation-Fans schauen hier in die Röhre.

Geliefert wird der 8BitDo Pro 2 ohne eine Ladestation wie beim oben erwähnten Ultimate 2.4G Wireless Controller, kommt aber immerhin auch mit einem passenden USB-A-auf-USB-C-Ladekabel daher. Eine weitere Besonderheit neben den vier per Schalter auf der Rückseite auswählbaren Betriebs- und Plattform-Modi ist beim Pro 2 auch das 1.000 mAh-Battery Pack, das über einen Deckel auf der Rückseite jederzeit zugänglich und austauschbar ist. Sollte also nach zahlreichen langen Gaming-Sessions irgendwann der Akku platt sein, kann dieser beim Hersteller im Webshop nachbestellt werden – und das sogar für sehr günstige 5,99 USD.

Das Problem mit dem Daumen

Neben dem hier prominent platzierten D-Pad und den vier Aktionstasten A, B, Y, und X verfügt der Pro 2 auch über zwei parallel platzierte Analog-Sticks, vier Schultertasten, einen Pairing- sowie Ein-/Aus-Button und die beiden programmierbaren Rücktasten, die auch schon beim Ultimate 2.4G Wireless Controller für eine noch bequemere Spielsteuerung sorgen sollen. Das Gamepad liegt sehr gut in der Hand und weist ebenfalls eine leicht geriffelte Rückseite auf. Aufgrund meiner relativ kleinen Hände habe ich allerdings bei meinen Gaming-Sessions gemerkt, dass die parallele Platzierung der Analog-Sticks für meinen linken Daumen eher unbequem war: Der Daumen musste aufgrund der Größe des Gamepads nach unten gestreckt werden, was sich langfristig anstrengend anfühlte. Merkwürdigerweise treten die Probleme bei meinem PlayStation-Controller mit ebenfalls parallel angeordneten Analog-Sticks nicht auf.

Über die Verarbeitung und Steuerung brauche ich allerdings keine großen Worte verlieren: Wie auch beim ersten hier vorgestellten Modell sind die Druckpunkte der Buttons und Trigger perfekt gesetzt, es navigiert sich angenehm. Der Pro 2-Controller wirkt aufgrund seines guten Eigengewichts von 228 Gramm sehr hochwertig und stabil und kann mit einer Ladung bis zu 20 Stunden lang verwendet werden. Um das Battery Pack aufzuladen, braucht es mit dem mitgelieferten Kabel etwa 4 Stunden. Wichtig zu wissen: Wer den Pro 2 mit einer Nintendo Switch verwendet, muss auf die Aufwach-Funktion der Konsole per Controller bei diesem Modell verzichten.

Controller ist in drei Farben erhältlich

Der 8BitDo Pro 2 ist derzeit in den drei Farben Schwarz, Klassische Edition (Hellgrau) und Grau bei Amazon zum Preis von jeweils 49,99 Euro inklusive einer Ein-Tages-Lieferung und kostenlosem Versand erhältlich. Alle Details und Spezifikationen finden sich auch auf der Produktseite bei 8BitDo. Dort finden sich auch weitere Retro-Controller – vielleicht ist ja auch ein anderes Modell für euch interessant.