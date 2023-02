SEGA Astro City Mini V: Arcade-Maschine mit 22 Retro-Games

Retro-Fans, die sich gerne an die guten alten Arcade-Automaten in Kneipen und Co. erinnern, können sich auf nostalgisches Gaming-Feeling freuen. Mit dem SEGA Astro City Mini V ist nun auch in Europa eine Arcade-Maschine über das Game Outlet Europe erschienen, die über ein klassisches Design sowie 22 integrierte Spiele verfügt.

„Das SEGA Astro City Mini V ist eine 1/6-Version des OG Astro City-Gehäuses, mit vertikalen Bildschirmspezifikationen, um sicherzustellen, dass sich die Spieler bei klassischen Shootern wohlfühlen. Der 4,6-Zoll-LCD-Monitor und der Joystick mit Kugelkopf vervollständigen die Retro-Atmosphäre – aber für diejenigen, die ihr Spielerlebnis modernisieren wollen, liegt dem Paket ein HDMI-Kabel bei, mit dem man das Spiel an einen Fernseher anschließen kann.“

So berichtet PocketGamer über den Arcade-Automaten. Das sind die 22 Titel, die sich mit dem SEGA Astro City Mini V im TATE-Format mit vertikalem Seitenverhältnis spielen lassen:

Moon Cresta

Zaxx

Terra Cresta

Cosmo Police Galivan

Action Fighter

Truxton

Wrestle War

Fire Shark

Raiden

Out Zone

Sonic Wings

Truxton Ii

Dogyuun

Desert Breaker

Batsugun

Grind Stormer

Samurai Aces

Kingdom Grandprix

Gunbird

Strikers1945

Armed Police Batrider

Battle Bakraid Unlimited Ver.

Wer nicht nur allein spielen möchte, kann zwei optional erhältliche SEGA Astro City USB-Controller an die Mini-Arcade-Station anschließen, um so gemeinsam mit anderen Personen zocken zu können. Der SEGA Astro City Mini V ist ab sofort zum Preis von 249,99 Euro erhältlich und kann unter anderem bei Amazon bestellt werden.