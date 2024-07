Apple Watch Series 9 in Aluminum derzeit zum Bestpreis erhältlich

Nachdem Cyberport das iPad Air günstiger verkauft, könnt ihr euch heute im CyberSale auch die Apple Watch Series 9 günstiger sichern. Verkauft wird nur das Modell mit 41mm in der Farbe Mitternacht. Es handelt sich um die Variante aus Aluminium und ihr bekommt das Sportarmband in der Farbe Mitternacht dazu. Mit derzeit 379 Euro (zum Angebot) gibt es den besten Preis im Internet, danach geht es bei 415 Euro weiter und Apple will für dieses Modell weiterhin 449 Euro.

Cyberport verkauft die kleine Apple Watch 9, die weiterhin mit einem S9-Chip angetrieben wird und ein bis zu 2.000 Nits helles Always-On-Retina-Display bietet. Unterstützt wird auch die Doppeltipp-Geste, mit der man Aktionen auf der Uhr ausführen kann, ohne das Display zu berühren oder eine Taste drücken zu müssen. Des Weiteren misst die Apple Watch den Blutsauerstoff und kann außerdem ein EKG anlegen.

Das Angebot ist nur heute am 26. Juli gültig, wobei der Rabatt im Warenkorb angezeigt wird. Wird der Rabatt nicht automatisch aktiviert, nutzt einfach den Gutschein CYBERSALE240726. Mit dem 5 Euro Newslettergutschein könnt ihr noch etwas mehr sparen.