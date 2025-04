Prince of Persia Lost Crown jetzt für iPhone und iPad verfügbar

Viel besser kann man wohl kaum in eine neue Woche starten: Heute Morgen hat sich mein iPhone mit dem Download von Prince of Persia Lost Crown (App Store-Link) bei mir gemeldet. Nachdem das Spiel für einige Zeit im App Store vorbestellt werden konnte, ist es jetzt offiziell verfügbar. Die Demo-Version kann nach dem Download auf iPhone und iPad kostenlos gespielt werden, die Vollversion wird nach rund 20 Minuten für aktuell reduzierte 9,99 Euro per In-App-Kauf freigeschaltet.

„Erlebe ein episches Abenteuer als Sargon, ein außergewöhnlicher und furchtloser junger Held. Von Königin Thomyris gerufen, brichst du gemeinsam mit deinen Waffenbrüdern, den Unsterblichen, zu einer Rettungsmission auf, um ihren Sohn Prinz Ghassan zu retten“, heißt es über die Geschichte des Spiels, in das man gleich mit jeder Menge Action einsteigt.

In den ersten Minuten von Prince of Persia Lost Crown, das übrigens rund 3 GB groß ist, erlernt man in einem interaktiven Tutorial die wichtigsten Elemente der Steuerung. Gespielt wird mit einem virtuellen Joystick und mehreren Buttons auf dem Touchscreen. Das funktioniert in nicht allzu hektischen Situationen sehr gut, nur in manchen Momenten war mir der Button zum Parieren von Angriffen etwas zu klein. Alternativ kann Prince of Persia Lost Crown mit einem Gamepad gespielt werden. Das dürfte auf Dauer wohl noch ein wenig spaßiger sein.

Grafisch ist Prince of Persia Lost Crown eine Augenweide. Mit dem angehenden Prinzen rennt man „zweidimensional“ durch die Gegend, die wiederum dreidimensional gestaltet ist. Gerade in der ersten Szene ist quasi überall auf dem Bildschirm immer irgendetwas los, es sind andere Kämpfer in Action und überall gibt es Feuereffekte. Das sieht schon wirklich klasse aus, genau wie die immer wieder eingeschobenen Zwischensequenzen und Dialoge.

Der Start in das Spiel hat mir jedenfalls richtig viel Freude bereitet. Die von 14,99 auf 9,99 Euro reduzierte Vollversion werde ich heute noch freischalten, dann aber wohl auf dem iPad mit einem Controller weiter spielen – mit einem Ubisoft-Account kann der Spielfortschritt problemlos über mehrere Geräte hinweg synchronisiert werden. Die Spieldauer dürfte, so zumindest die Erfahrungen der Desktop-Variante von Prince of Persia Lost Crown, bei rund 15 bis 25 Stunden liegen. Das ist schon wirklich enorm.