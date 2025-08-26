Der Indie-Entwickler Tepes Ovidiu ist im App Store und bei uns im Blog längst kein Unbekannter mehr. In der Vergangenheit hat Ovidiu bereits mit einigen Spielen für iOS und iPadOS auf sich aufmerksam gemacht, darunter The Longest Drift, Plant with Care, Not Chess und Railway Canyon.

Nun meldet sich der Entwickler aus Rumänien erneut mit einer Neuerscheinung im App Store: Sein neues Puzzle Eco Power Towns (App Store-Link) ist frisch für iPhones und iPads erschienen und kann zum kleinen Preis von 1,99 Euro ohne weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abos erworben werden. Für die Installation wird neben 46 MB an freiem Speicherplatz auch noch iOS/iPadOS 12.0 oder neuer benötigt. Auf eine deutsche Lokalisierung ist man nicht angewiesen, da das Spiel komplett ohne Texte auskommt und auf eine Steuerung durch Symbole setzt.

„Eco Power Towns ist ein gemütliches und dennoch durchdachtes Strategiespiel, bei dem es darum geht, Städte nachhaltig mit Energie zu versorgen. Die Spieler platzieren Energiegebäude je nach Gelände geschickt, verwalten begrenzte Ressourcen, erforschen Verbesserungen und erzeugen genug Strom, um alle Häuser zu beleuchten.“

So berichtet Tepes Ovidiu in einer E-Mail an uns über seine neueste Entwicklung. In jedem der insgesamt 29 verfügbaren Level heißt es, in einem aus verschiedenen bebauten und Naturkacheln bestehenden Layout eine vorgeschriebene Anzahl an Häusern mit Energie zu versorgen. Dies wird am unteren Bildschirmrand mit einem gelben Blitz-Symbol und einer Fortschrittsleiste angezeigt. Darunter befindet sich eine grüne Leiste, die angibt, wie viele Ressourcen man für dieses jeweilige Level zur Verfügung stehen hat.

Game Center-Erfolge und kleine Lösungshilfen integriert

Durch kluge Kombinationen und dem Einsatz der begrenzten Ressourcen versucht man so, das Ziel jedes Levels zu schaffen und möglichst viele Häuser in Wäldern, Sümpfen, auf Hügeln und im felsigen Gelände mit Strom zu versorgen. Dabei baut man Solaranlagen, Windräder, Biomasse- und Gezeitenkraftwerke, die unterschiedlich viele Ressourcen benötigen, aber zusammen mit anderen Landschaften entsprechende Synergien und Boni aufweisen.

Laut Aussage des Entwicklers sind alle Level handgefertigt und bieten eine stetig wachsende Herausforderung. Im Verlauf des Spiels lassen sich zudem weitere Forschungs-Upgrades freischalten, um effektiver zu werden, und auch Lösungshinweise stehen bereit, falls man einmal nicht weiter weiß.

Dank der ruhigen Lo-Fi-Musik im Hintergrund bleibt Eco Power Towns dabei jederzeit entspannend, wozu auch der Verzicht auf Zeitlimits oder Highscores beiträgt. Für ambitionierte Spieler und Spielerinnen steht trotzdem eine Anbindung an das Game Center inklusive einigen Erfolgen bereit. Fans von kleinen, aber feinen Premium-Puzzles können wir diese Neuerscheinung daher definitiv ans Herz legen.