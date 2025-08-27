Die Apple Watch ist in Deutschland nicht mehr klimaneutral

Gericht in Frankfurt hat entschieden

Als Apple vor ziemlich genau einem Jahr die Apple Watch Series 10 auf den Markt brachte, präsentierte man in Cupertino ziemlich stolz das erste komplett klimaneutrale Produkt. Ich kann mich noch sehr gut an die Keynote erinnern, in der auch „Mutter Erde“ eine große Rolle spielte. Nun hat ein Gericht in Frankfurt nach einer Klage von Umweltschützern entschieden, dass Apple die Verbraucher irregeführt hat.

Wie aus einer Erklärung des Landgerichts Frankfurt hervorgeht, sei die Behauptung „unser erstes CO2-neutrales Produkt“ unbegründet und ein Verstoß gegen das deutsche Wettbewerbsrecht.


Ebenfalls eine Rolle spielt in dem Urteil, wie Apple die CO2-Neutralität erzielt. Das passiert nämlich nicht nur durch den Einsatz von erneuerbaren Energien, sondern auch durch Kompensationszahlungen. Unter anderem ging es um ein Aufforstungsprojekt von Eukalyptusbäumen in Paraguay.

Apple hätte seine Pläne in der EU wohl ohnehin geändert

Und genau hier sieht auch das Gericht ein Problem. Apple kann nur für 25 Prozent dieser Flächen langfristige Pachtverträge nachweisen. Für 75 Prozent der Flächen gibt es nur kurzfristige Verträge mit einer Laufzeit von vier Jahren. Was danach mit den Wäldern passiert, ist vollkommen offen. „CO2 bleibt mehrere hunderte Jahre in der Atmosphäre – da reicht es nicht, vier Jahre zu haben und keine ausreichenden Verträge, die eine fortgesetzte Plantagenwirtschaft sicherstellen“, ließ auch Remo Klingler, Anwalt der Deutschen Umwelthilfe, verlauten.

Wie geht es nun weiter? Gegenüber Reuters ließ ein Apple-Sprecher mitteilen, das Urteil „bestätige im Großen und Ganzen unseren rigorosen Ansatz zur CO2-Neutralität“. Ob man Berufung einlegen würde, ließ man dagegen offen. Ohnehin hätte Apple ab September wohl auf den Hinweis „CO2-neutral“ verzichtet, da ein neues EU-Gesetz die Verwendung solcher Begriffe in Zukunft einschränkt. Am Ende also viel Lärm um nichts?

