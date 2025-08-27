Amazfit Active 2 Square: Edle Smartwatch mit AMOLED-Display jetzt reduziert

Bereits zu Beginn dieses Jahres hat der bekannte Wearable-Hersteller Amazfit die Active 2 Round auf den Markt gebracht. Da es beim Unternehmen oft der Fall ist, dass Smartwatches sowohl in einer runden als auch in einer eckigen Variante erscheinen, hat man im Juni dann mit dem Amazfit Active 2 Square nachgelegt, die in einem edlen Edelstahl-Design und inklusive zweier Watchbänder daher kommt. Aktuell lässt sich das Allround-Modell sogar vergünstigt einkaufen.

Die Amazfit Active 2 Square verfügt über ein 1,75 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 341 ppi, das von Saphirglas geschützt wird und eine Spitzenhelligkeit von satten 2.000 Nits aufweist. So lässt sich der Bildschirm auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gut ablesen. Das Display ist in einem sanft abgerundeten rechteckigen Gehäuse aus Edelstahl untergebracht, das auch Personen zugute kommen dürfte, die eher den Stil von klassischen Armbanduhren als sportliche Smartwatches bevorzugen. Amazfit legt der Neuerscheinung daher neben einem orangefarbenen Sportband aus Silikon auch ein schwarzes Lederarmband bei, das für einen dezenten, edlen Stil am Handgelenk sorgt.

Offline-Kartenmaterial und BioTracker-Sensor integriert

Laut Amazfit soll sich die Active 2 Square vor allem an Personen richten, die regelmäßig trainieren, die Sport zum Wohlbefinden betreiben und ihre Aktivität als wesentlichen Bestandteil eines gesunden Lebensstils sehen. Dafür sorgen unter anderem über 160 verschiedene Sportmodi, darunter auch HYROX, Fitness, Pilates und Padel, ebenso wie mehrere Optionen für den Lauf- und Radsport.

Besonders praktisch ist in diesem Zusammenhang auch die kostenlose Offline-Funktionalität für Kartenmaterial inklusive Turn-by-Turn- und Wayback-Navigation, um sich jederzeit in der Natur und auf Straßen orientieren zu können. Das Kartenmaterial lässt sich einfach über die hauseigene Zepp-App von Amazfit auswählen und über WLAN oder Bluetooth auf die Smartwatch herunterladen.

Darüber hinaus ist die Active 2 Square mit einem optischen BioTracker 6.0 PPG-Sensor ausgestattet, der die relevanten Gesundheits-, Fitness- und Erholungsdaten überwacht. Diese Technologie sorgt nicht nur für genauere und stabilere Messungen, sondern trägt auch zur Gesamtleistung der Uhr bei: Trotz ihrer relativ geringen Akkukapazität hält die Amazfit Active 2 Square bis zu zehn Tage lang mit einer einzigen Ladung durch – dabei ist die Smartwatch mit ihren gerade einmal 31 Gramm ein Leichtgewicht am Handgelenk. Mein Testexemplar wies bei einer regelmäßigen Nutzung mit einem aufgezeichneten Training pro Tag, Schlaftracking in der Nacht und Alway-On-Display eine durchschnittliche Akkulaufzeit von rund 3-4 Tagen auf. Das ist immer noch deutlich länger als die Akkulaufzeit meiner Apple Watch Series 10.

Vernetzung mit externen Fitness-Plattformen möglich

Die Trainingsdaten, die die Amazfit Active 2 Square misst und auswertet, laufen zentral in die kostenlos für iOS erhältliche Zepp-App (App Store-Link). Diese bietet unter anderem KI-gestützte Dienste wie Zepp Aura, Zepp Coach und Food Logging zur Analyse der Nährwerte von Mahlzeiten. Mit dem Einverständnis der Nutzer und Nutzerinnen können Trainingsdaten auch mit externen Plattformen wie Apple Health, Google Fit, Health Connect, komoot, Relive, Strava und TrainingPeaks geteilt werden.

Zu den weiteren Features der Amazfit Active 2 Square gehören auch eine kontaktlose Zahlungsmöglichkeit über NFC mit Zepp Pay für bestimmte Banken, RestoreIQ-Schlaftracking mit Schlafqualität, Atmung und Schlafphasen, Messung der Herz- und Atemfrequenz sowie Herzfrequenzvariabilität und Hauttemperatur, eine Auswertung der täglichen Bereitschaft (= Erschöpfungs- und genereller körperlicher Zustand) für eine optimale Trainingsplanung, spezielle Krafttrainings-Modi mit 25 Übungsarten samt Wiederholungen, Sätzen und Pausen, eine Sprachsteuerung und Benachrichtigungen vom iPhone, Zyklus-Tracking, über 400 kostenlose Zifferblätter, Wasserdichtigkeit bis 5 ATM, fünf Satelliten-Ortungssysteme sowie Bluetooth 5.2 mit BLE.

Im Lieferumfang befindet sich neben der Amazfit Active 2 Square sowie den beiden Armband-Varianten auch ein kleiner kreisrunder Ladepuck, der magnetisch an der Smartwatch angebracht wird. Damit lässt sich der integrierte 260 mAh-Akku in rund zwei Stunden von 0 auf 100 Prozent voll aufladen. In einem Akku-Sparmodus sollen mit der Active 2 Square bis zu 19 Tage Nutzung möglich sein, bei kontinuierlicher GPS-Nutzung kann die Smartwatch bis zu 21 Stunden betrieben werden. Wichtig zu wissen: Amazfit liefert kein Ladekabel mit, ein passendes USB-C- oder USB-C-auf-USB-A-Kabel muss man selbst bereitstellen.

Eigene Eindrücke und Verfügbarkeiten

Ich konnte die Amazfit Active 2 Square in den letzten Wochen nach der Veröffentlichung bereits selbst am Handgelenk ausprobieren und war vor allem begeistert von der hochwertigen Verarbeitung und dem sehr scharfen und hellen Display. Im Vergleich zu meiner Apple Watch Series 10 bekommt man auch im Hinblick auf die Auswertung von Gesundheits- und Schlafdaten deutlich mehr Daten und Statistiken geboten, vor allem beim Schlaftracking. Dafür muss ich festhalten, dass die Navigation auf dem Display unter watchOS flüssiger funktioniert: Gerade beim Linkswisch zum Löschen von eingegangenen Benachrichtigungen sind oft mehrfache Wischgesten notwendig, um die Nachricht vom Display zu entfernen.

Insgesamt ist die Amazfit Active 2 Square allerdings eine tolle und vor allem edel aussehende Smartwatch, die aktuell auch noch mit einem 13-prozentigen Rabatt hinsichtlich ihres Kaufpreises punkten kann. Gegenwärtig zahlt man statt der sonst üblichen 149,90 Euro nur 129,99 Euro bei Amazon, was ein richtig guter Preis für eine Smartwatch mit dieser Ausstattung ist. Auch auf der Website von Amazfit kann das Modell derzeit zum gleichen Preis bestellt werden.