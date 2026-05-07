Huawei stellt neue Sport-Smartwatches Watch Fit 5 und Watch Fit 5 Pro vor

Nicht nur Apple aktualisiert die eigenen Smartwatch-Modelle der Apple Watch in einem jährlichen Zyklus. Auch andere Hersteller wählen diese Methode, so auch jetzt geschehen mit Huawei und den beiden bekannten Sport-Smartwatches der Watch Fit-Reihe. Diese wurden heute offiziell vorgestellt und vereint die beiden Modelle Watch Fit 5 und Watch Fit 5 Pro. Fast zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr hatte Huawei die Vorgänger-Generation der Watch Fit 4-Serie präsentiert.

Doch zunächst einmal die Daten und Fakten zu den beiden neuen Huawei Watch Fit 5-Geräte, die – wie die Modellnamen es bereits ausdrücken – die mittlerweile fünfte Generation der Watch Fit-Reihe markiert. Sie bleibt auch weiterhin dem markanten rechteckigen Design treu und will zu einem aktiven, gesundheitsbewussten Lebensstil beitragen.

Die Huawei Watch Fit 5 Pro ist an das Design der Apple Watch Ultra angelehnt und widerstandsfähig gehalten: Mit rund 31 Gramm Gesamtgewicht und einem 9,3 Millimeter flachen Gehäuse kombiniert sie ein kratzfestes 2,5D-Saphirglas-Display mit einer Größe von 1,92 Zoll und 83 Prozent Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis (zum Vergleich: 78 Prozent bei der Apple Watch 11), eine Lünette und Titanlegierung und ein Gehäuse aus Aluminium in Luftfahrtqualität. Das helle AMOLED-Display erreicht eine Spitzenhelligkeit von bis zu 3.000 Nits und bleibt auch bei direkter Sonneneinstrahlung ablesbar.

Die Huawei Watch Fit 5 ist etwas kompakter gehalten und kommt auf ein Gesamtgewicht von nur 27 Gramm mit einem 9,5 mm dünnen Profil für einen tagelangen Tragekomfort. Das 1,82 Zoll große Display verfügt über eine Spitzenhelligkeit von 2.500 nits und 79 Prozent Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis, das Gehäuse besteht zu 100 Prozent aus recyceltem Aluminium.

Im Bezug auf die Gesundheits- und Wellnessfunktionen der neuen Watch Fit 5-Generation punktet die Watch Fit 5 Pro mit einem neuen 40 Meter Free-Diving-Modus, einem Hauttemperatur-Sensor, einer EKG-Funktion und einer Erkennung für arterielle Steifheit. Beide Modelle verfügen über 30 neue geführte Mini-Workouts und eine Pulswellen-Analyse von Herzrhythmusstörungen.

Zahlreiche Modi für unterschiedliche Sportarten

Vor allem die Watch Fit 4 Pro wurde für sportliche Aktivitäten entwickelt, ob beim Wandern, auf dem Wasser oder auf dem Golfplatz. Ein integriertes Barometer misst präzise Höhenunterschiede, und ist damit ideal für Aktivitäten wie Bergsteigen und Skifahren. Das Dual-Frequenz-Positionierungssystem Huawei Sunflower wurde nochmals verbessert und passt sich den Bewegungen der User an, selbst in Umgebungen mit schlechter Signalqualität.

Für Wassersportarten wie Segeln, Kajak oder Stand-Up-Paddling (SUP) bietet die Serie weiterhin eine Routenverfolgung mit Aktivitätsdaten wie Herzfrequenz, Distanz und Geschwindigkeit, und ist bis 5 ATM wasserdicht. Die Watch Fit 5 unterstützt auch Offline-Karten, einen Routenimport und eine Navigation. Die Pro-Version ergänzt diese Funktionen um Konturenkarten, Checkpoint-Navigation und einen Trailrunning-Modus.

Wer die Smartwatch auf dem Golfplatz nutzt, erhält mit der Pro-Version Zugriff auf einen Dual-Modusfür die Driving Range oder den Golfkurs. Für letzteren stehen nun über 17.000 Karten von Golfplätzen zur Verfügung, ebenso wie eine fortschrittliche Distanzmessung und ein Live-Scoreboard. Für Tauchgänge bis zu 40 Metern Tiefe bietet die Pro-Version einen eigenen Freitauchmodus mit Echtzeitdaten zu Tiefe, Geschwindigkeit und Sicherheitswarnungen.

Insgesamt bieten beide Watch Fit 5-Modelle über 100 verschiedene Workout-Modi für zahlreiche Sportarten, inklusive Coaching-Anweisungen in Echtzeit. Für einige Sportarten, beispielsweise auch für Tennis, Radfahren und Trailrunning, stehen spezielle Tracking-Funktionen sowie individuelle Daten und Einblicke bereit. Der Akku der beiden Smartwatches soll je nach Nutzung bis zu zehn Tage lang durchhalten, beim ausdauernden Trailrunning inklusive GPS-Ortung sind es noch 25 Stunden bei der Watch Fit 5 Pro.

In rund 60 Minuten ist die Watch Fit 4 (Pro) wieder einsatzbereit. Zu den weiteren Funktionen zählen Sprachnachrichten, Schnellantworten auf Nachrichten, eine Kamera-Fernbedienung, eine Wetteranzeige und zahlreiche weitere smarte Features. Die Watch Fit-Series ist sowohl mit Android- als auch iOS-Geräten kompatibel.

Meine ersten Eindrücke der beiden Modelle

Ich konnte die beiden Huawei Watch Fit 5-Modelle bereits vor dem offiziellen Marktstart selbst genauer ausprobieren. Mir wurden bei beiden Modellen die schlicht schwarzen Farbvarianten inklusive schwarzer Fluorelastomer-Armbänder zum Testen zugeschickt. Als weitere Farbvarianten stehen bei der Watch Fit 5 Pro noch Orange und Weiß, bei der Watch Fit 5 Grün, Weiß, Lila und Silber zur Verfügung.

Im Lieferumfang der beiden Smartwatches ist neben der Uhr samt installiertem Silikonband auch noch ein weißes Ladekabel mit einem magnetischen Ladepuck sowie einem USB-A-Stecker enthalten. Im Jahr 2026 hätte ich mir für das Ladekabel nur zu gerne einen USB-C-Stecker gewünscht, allerdings ist der Ladevorgang der Watch Fit 4 Pro auch mit dem USB-A-Standard tatsächlich in rund 60 Minuten erledigt. Selbst meine Apple Watch Series 10 braucht im komplett entleerten Zustand etwas länger.

Die Einrichtung war im Vergleich zur letztjährigen Watch Fit 4 Pro deutlich einfacher, da Huawei mittlerweile eine offizielle Huawei Health-App (App Store-Link) bereitstellt. Damals musste ich zunächst mit einer Betaversion Vorlieb nehmen. Die Erkennung der Uhr erfolgt über einen Bluetooth-Scan in der näheren Umgebung, der auf Anhieb meine Uhren gefunden hatte. Da ich zwei Exemplare zur Verfügung gestellt bekommen habe, konnte ich sogar beide Modelle in die Huawei Health-App einbinden und mit einem Fingertipp auf die jeweilige Uhr bequem zwischen ihnen wechseln. Aktiv nutzen lässt sich aber immer nur eine Smartwatch.

Komplette Verwaltung über Huawei Fit-App

Mit der Huawei Health-App können Watch Fit 5-Modelle dann komplett verwaltet werden: Es gibt spezielle Trainingspläne, Auswertungen des Schlafverhaltens, grafische Darstellungen zur Herzgesundheit und den aufgezeichneten Herzdaten, Möglichkeiten zum Gewichts-Tracking und vieles mehr. Auch die Einstellungen und Firmware-Updates der Smartwatch lassen sich dort managen, ebenso wie das Herunterladen von neuen Zifferblättern.

Von letzteren war ich im Hinblick auf die Auswahl etwas enttäuscht: Zwar stellt Huawei eine Menge Watchfaces bereit, doch viele hochwertigere Designs kosten extra. Ein Zifferblatt, das mir sehr gut gefallen hat, schlug mit satten 4,99 Euro zu Buche. Wer bereits rund 280 Euro für eine Smartwatch ausgegeben hat, sollte meiner Ansicht nach nicht noch Wucherpreise für ein kleines Zifferblatt-Design zahlen müssen.

Im Alltag machten beide Huawei Watch Fit 5-Modelle einen guten Job: Vom iPhone ankommende Benachrichtigungen werden schnell zugestellt, die Akkulaufzeit liegt je nach gewählten Einstellungen – bei mir mit regelmäßiger Herzfrequenzmessung, aktivierten Benachrichtigungen, Standby-Watchface usw. – bei rund 3-5 Tagen, und das weiche Fluorelastomer-Armband schmiegt sich gut an das Handgelenk an. Die Buttons an der Seite haben gute und präzise Druckpunkte, und auch das Hauptmenü mit der Anzeige der Apps und Dienste wirkt mit seinen kleinen runden Icons, als wäre es direkt von Apple übernommen worden. Auch das Wechseln der Zifferblätter mit einem langen Druck aufs Display und Wischgesten nach links und rechts zum Durchscrollen durch die installierten Watchfaces wird identisch gehandhabt.

Outdoor-Aktivitäten und GPS-Ortung

Natürlich habe ich mit den Huawei-Smartwatches auch einige Outdoor-Aktivitäten unternommen und war begeistert von den vielen Möglichkeiten der Anzeige. Neben reinen Trainingszahlen gab es unter anderem auch eine Kartenansicht mit dem aktuellen Standort und der näheren Umgebung, die sich vor allem beim Wandern oder auf Trails sehr bewähren dürfte. Bei mehreren Aktivitäten trug ich gleichzeitig meine Apple Watch 10 am anderen Handgelenk, um die Werte zu vergleichen. Hier gab es kaum Abweichungen, die Herzfrequenzmessung während des Trainings zeigte auf beiden Wearables die exakt gleichen Werte an. Wer seine Aktivitätswerte im- und exportieren möchte, findet bei der Watch Fit 4 Pro Anbindungen an Apple Health, Strava und auch einen Routenimport für Komoot.

Ein Aspekt, den ich von meiner Apple Watch kenne und sehr schätze, ist die schnelle GPS-Ortung, wenn ein Training begonnen wird. Wie bei vielen anderen Smartwatch-Modellen, darunter solche von Amazfit, heißt es auch bei der Watch Fit 4 Pro, regelmäßig die GPS-Daten über die iPhone-App zu aktualisieren, um beim Start eines Trainings schnell geortet zu werden, um dann starten zu können. Hat man die Smartwatch ein paar Tage nicht mit der Huawei Health-App synchronisiert, wird man vom Wearable aufgefordert, erst GPS-Daten für die Ortung herunterzuladen, und muss die App öffnen. Mit frischen GPS-Daten erfolgt die Standortbestimmung dann binnen weniger Sekunden, wenn man sich im Freien befindet.

Fazit und Preise

Insgesamt ist die Huawei Watch Fit 4 Pro eine beachtenswerte Neuerscheinung auf dem Smartwatch-Markt, die vor allem Personen zugute kommen kann, die ihre Aktivitäten inklusive Kartenmaterial tracken wollen. Auch die zahlreichen Gesundheitsfeatures bieten einen Mehrwert, ebenso wie die umfangreich verfügbaren Sport-Modi. Lediglich die manuelle GPS-Ortung, die nicht immer übersichtliche und ansprechend gestaltete Huawei Health-App und die teils teuren Zifferblätter trüben den Eindruck dieser ansonsten grundsoliden Smartwatch. Für Personen mit geringerem Handgelenksumfang würde ich persönlich die Watch Fit 5 anstatt des Pro-Modells empfehlen, das etwas kleiner und kompakter gehalten ist und nicht ganz so wuchtig am Arm wirkt.

Die Huawei Watch Fit 5 Series (Amazon-Link) ist ab sofort im deutschen Handel erhältlich. Die Preise liegen bei 199 Euro für die Watch Fit 5 in den Farben Lila, Weiß, Grün, Schwarz und Silber, und bei 299 Euro für die Watch Fit 5 Pro (Amazon-Link) in den Farben Schwarz, Weiß und Orange. Auch im Huawei Webshop gibt es die Watch Fit 5 und die Watch Fit 5 Pro zu erwerben.

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