SwitchBot Standventilator startet offiziell: Bietet smarte Funktionen, Akku und Beleuchtung

Der SwitchBot Standventilator ist euch vielleicht nicht ganz unbekannt. Wir haben das neue Gadget bereits im April genauer unter die Lupe genommen, hier findet ihr unseren Testbericht. Seit dieser Woche ist der Ventilator offiziell im Handel erhältlich und wird auf Amazon direkt mit einem kleinen Rabatt für 89,99 Euro angeboten. Und auch die Probleme rund um die SwitchBot-App gehören mittlerweile ja der Vergangenheit an.

Ein Highlight ist aus meiner Sicht der integrierte Akku, den ich schon bei einem vergleichbaren Modell von Xiaomi gefeiert habe. So kann man den Ventilator mal eben mit in die Küche oder auf den Balkon nehmen, ohne sich um eine Steckdose kümmern zu müssen. Ein großer Vorteil gegenüber dem smarten Fan von Xiaomi: Der SwitchBot Standventilator kann auch per USB-C über eine Powerbank mit Energie versorgt werden. Der 2.400 mAh fassende Akku soll im niedrigsten Modus bis zu 28 Stunden halten.

SwitchBot Standventilator ist 22 Dezibel leise

Der niedrigste Modus ist übrigens ein gutes Stichwort. Dank des bürstenlosen Motors ist der SwitchBot Standventilator dann gerade einmal 22 Dezibel laut. Das entspricht in etwa einem leisen Atmen. Wenn ihr den Ventilator also nicht direkt neben euer Ohr stellt, sollte er kaum hörbar sein.

Natürlich könnt ihr ihn aber auch aufdrehen. Dann erreicht er Geschwindigkeiten von bis zu 6,1 Metern pro Sekunde, erzeugt einen 27 Meter weit reichenden Luftstrom und kann die Luft in einem herkömmlichen Zimmer in nur drei Minuten komplett umwälzen. Dabei helfen seine automatische 90-Grad-Schwenkung nach links und rechts sowie die vertikale Verstellbarkeit um 100 Grad. Ebenfalls praktisch: Das Gestell kann geteilt werden, um den SwitchBot Standventilator zum Beispiel auf nur noch 47 Zentimeter zu verkleinern. Der Ventilator verfügt außerdem über ein integriertes Nachtlicht mit zwei Helligkeitsstufen für sanftes Licht in der Nacht.

In Verbindung mit einem SwitchBot Matter-fähigen Hub kann der Ventilator mit Apple Home und Home Assistant verwendet werden. Zudem unterstützt er die Sprachsteuerung über Alexa und Google Assistant, während die SwitchBot-App es ermöglicht, die Ventilatorgeschwindigkeit von 1 bis 100 Prozent einzustellen und Timer mit präziserer Steuerung zu programmieren. Als Alternative zur App gibt es eine kleine Fernbedienung, die einfach an der Rückseite des Geräts aufbewahrt werden kann.