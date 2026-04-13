Es ist erst wenige Tage her, dass wir hier bei uns im Blog berichten konnten, dass das Smart Home-Unternehmen SwitchBot nach dem Verschwinden der offiziellen App aus dem deutschen App Store mit der Anwendung OneRobotics nun eine offizielle Zwischenlösung präsentiert. Noch immer ist nicht klar, warum genau die Original-App des Herstellers einfach aus dem App Store verschwunden ist. Laut eigener Aussage arbeite man weiter an einer Lösung, die App im App Store in Deutschland wiederherzustellen.

Für meinen Artikel zum neuen SwitchBot Standventilator wurde die oben beschriebene Angelegenheit zu einem größeren Problem: Nachdem mich ein Testexemplar des neuen Ventilators erreicht hatte, stand keine App zur Einrichtung und Verwaltung des Haushaltsgeräts bereit. Wer also im Zeitraum Ende März bis Anfang April versucht hat, ein neues SwitchBot-Gerät in die App und ins eigene Zuhause einzubinden, schaute in die Röhre. Mit der OneRobotics-Anwendung konnte ich nun auch endlich die smarten Features der Neuerscheinung ausprobieren.

Der SwitchBot Stand-Umwälzventilator, so die volle Bezeichnung der Neuerscheinung, lässt sich über eine flexibel montierbare Stange entweder als Standventilator, oder auch als Tischventilator mit Höhen von 47,3, 73,6 und 100 cm verwenden. Das Modell verfügt über einen integrierten Akku, der je nach eingestelltem Betriebsmodus bis zu 28 Stunden durchhalten soll: Im Schlaf- oder Naturmodus sind es noch bis zu 12 Stunden mit einer Ladung. Auch ein Aufladen des integrierten Akkus über einen USB-C-Anschluss ist möglich, allerdings dauert dieser Vorgang fast einen ganzen Tag. Das rund 1,5 Meter lange mitgelieferte Stromkabel verkürzt die Ladezeit deutlich. Dank des Akkus kann der Ventilator aber bequem und flexibel auch an Orten verwendet werden, wo Steckdosen nur spärlich oder gar nicht vorhanden sind.

Kleine Extras: Fernbedienung und Nachtlicht

Zu den weiteren Funktionen des SwitchBot Standventilators gehört außerdem eine mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung, mit der sich der Ventilator aus der Ferne steuern kann. Die kreisrunde Fernbedienung kann praktischerweise magnetisch in einer Vertiefung auf der Rückseite des Ventilators untergebracht werden, wenn sie gerade nicht benötigt wird. Ebenfalls auf der Rückseite des Rotors befindet sich ein integriertes Licht, das sich in Schlaf- oder Kinderzimmern als Nachtlicht nutzen lässt. Es kann je nach Bedarf in mehreren Helligkeitsstufen zugeschaltet werden.

Der SwitchBot Standventilator verfügt über insgesamt zehn Gebläsestufen, um die Luft im Raum zu verteilen: Bis zu 27 Meter weit kann die Windstreuung bei einer maximalen Luftgeschwindigkeit von bis zu 6,1 km/h reichen. Neben einer horizontalen Oszillation im Winkel von insgesamt 90 Grad steht auch eine vertikale Schwingung von 100 Grad bereit, so dass die kalte Luft nicht nur seitlich, sondern auch Richtung Boden und Decke im Raum verwirbelt wird.

Im Inneren des rund 100 x 33,5 x 29,0 cm großen Ventilators (im Standmodus) werkelt ein energiesparender Eco DC Motor, der im Vergleich zu anderen Ventilatoren über 30 Prozent weniger Energie verbrauchen soll. Die sogenannte SilenTech-Technologie des Herstellers macht den Ventilator flüsterleise, so dass er im Normalbetrieb mit nur 22 dB kaum zu hören ist. Vier Betriebsmodi – Normal, Natur, Schlaf und Baby – sorgen für eine angepasste Windzirkulation je nach Situation.

Alle Einstellungen nur über die App

Zwar lassen sich viele Einstellungen auch bereits am Standfuß des Ventilators selbst vornehmen, optional auch über die vorhandene Fernbedienung, aber wer alle Features nutzen möchte, ist auf die aktuelle Übergangslösung der OneRobotics-App angewiesen. Diese ist identisch zur originalen SwitchBot-App aufgebaut und bietet eine Einbindung des Ventilators in das eigene SwitchBot-Smart Home-System, inklusive der kompletten Steuerung des Geräts mit Nachtlicht, Betriebsmodi, Ein- und Ausschalten, dem Festlegen des Schwingungswinkels, einem Timer und vieles mehr.

Der Hersteller bietet auch eine Möglichkeit an, Sprachbefehle und eine Integration ins eigene Smart Home vorzunehmen. Dies ist allerdings nur möglich, wenn man im eigenen Zuhause bereits über einen SwitchBot-Hub verfügt – eine simple Einbindung über Apple Home oder einen Matter-Support ohne Notwendigkeit eines Hubs gibt es nicht. An dieser Stelle frage ich mich: Warum? Es wäre für SwitchBot sicherlich ein Leichtes gewesen, eine Matter-Unterstützung zu integrieren, WLAN- und Bluetooth-Verbindungen sind ja bereits von Seiten des Ventilators gegeben. So ist der SwitchBot Standventilator zwar smart, aber schlussendlich dann doch wieder nicht, da er nicht vollständig in ein bereits bestehendes Ökosystem eingebunden werden kann.

Fazit und Verfügbarkeit

Abgesehen von diesem großen Faux-Pas von Seiten des Herstellers macht der Ventilator jedoch einen wirklich guten Eindruck: Er lässt sich dank der mehrteiligen Stange flexibel als Tisch- oder Standventilator montieren, verfügt über einen integrierten Akku, der sich im Notfall auch über USB-C aufladen und betreiben lässt, ist sehr kompakt gebaut und einfach zu transportieren, verfügt über eine Fernbedienung und App-Anbindung, und lässt sich dank des abnehmbaren Rotorgitters auch sehr leicht reinigen.

Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass sich der SwitchBot Standventilator auch problemlos in mein eigenes Apple Home-Zuhause einbinden lässt, ohne einen zusätzlichen SwitchBot Hub 2 kaufen zu müssen, aber diesen Gefallen hat SwitchBot der Kundschaft leider nicht getan. Ich bin also nun gerüstet für die ersten warmen Tage in meiner Dachgeschoss-Wohnung und werde dann bestimmt auf den SwitchBot Ventilator zurückkommen.

Aktuell kann die Neuerscheinung von SwitchBot auf der offiziellen EU-Website des Herstellers zum Preis von 99,99 Euro in der einzigen vorhandenen Farbe Weiß/Braun bestellt werden. Die Auslieferung des Ventilators soll ab Mitte April dieses Jahres erfolgen. Bei Amazon ist das Modell bereits zum gleichen Preis erhältlich und soll innerhalb weniger Tage ausgeliefert werden.