Apple Glasses: Die neusten Details zur smarten Brille

Nach der Apple Vision Pro soll nun die smarte Brille folgen. Laut dem gut vernetzten Bloomberg-Journalisten Mark Gurman testet Apple aktuell mehrere Designvarianten für seine ersten smarten Brillen. Insgesamt sollen sich mindestens vier unterschiedliche Rahmenformen in der Entwicklung befinden.

Vier Designs für unterschiedliche Geschmäcker

Die Bandbreite der getesteten Modelle ist dabei erstaunlich groß. Einerseits orientieren sich einige Entwürfe an klassischen Brillenformen, andererseits experimentiert Apple auch mit moderneren, filigraneren Varianten.

Zu den aktuellen Prototypen zählen unter anderem:

größere, rechteckige Fassungen im Stil klassischer Sonnenbrillen

schlankere rechteckige Designs mit dezenter Optik

auffälligere runde oder ovale Rahmen

kompaktere, elegantere Varianten mit rundem Look

Zusätzlich prüft Apple verschiedene Farboptionen, darunter Schwarz, Ozeanblau und helle Brauntöne. Ziel ist es offenbar, eine Produktpalette zu schaffen, die, ähnlich wie bei der Apple Watch, unterschiedliche Geschmäcker anspricht.

Hochwertige Materialien statt Standard-Kunststoff

Ein besonders spannender Punkt ist die Materialwahl. Denn während viele Konkurrenzprodukte auf Kunststoff setzen, plant Apple offenbar den Einsatz von Acetat. Dieses Material gilt als langlebig und gleichzeitig hochwertig.

Darüber hinaus sollen auch kleine Design-Details für Wiedererkennungswert sorgen. So ist beispielsweise vorgesehen, die Frontkameras in einer ovalen Anordnung zu platzieren und mit dezenten Statusanzeigen zu kombinieren.

Technisch gesehen handelt es sich bei den „Apple Glasses“ nicht um klassische Augmented-Reality-Brillen. Stattdessen setzt Apple auf ein deutlich alltagstauglicheres Konzept.

Die Brille soll unter anderem Kameras, Mikrofone und verschiedene Sensoren integrieren. Dadurch wird sie in der Lage sein, Benachrichtigungen vom iPhone anzuzeigen, Fotos und Videos aufzunehmen sowie Musik abzuspielen. Gleichzeitig spielen KI-Funktionen eine zentrale Rolle. Nutzer und Nutzerinnen könnten beispielsweise mit einer verbesserten Siri interagieren oder visuelle Informationen direkt analysieren lassen.

Apple Glasses: Marktstart frühestens 2027

Bis zur Markteinführung müssen sich Interessierte allerdings noch gedulden. Aktuellen Informationen zufolge könnte Apple die Brille frühestens Ende dieses Jahres oder Anfang 2027 vorstellen.

Der tatsächliche Verkaufsstart wird hingegen eher im Frühjahr oder Sommer 2027 erwartet. Parallel dazu arbeitet Apple weiterhin an deutlich komplexeren AR-Brillen mit integrierten Displays – diese liegen jedoch noch in weiter Ferne.

Titelbild zeigt die smarte Brille von Meta.