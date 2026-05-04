iOS 26.5 erscheint in Kürze: Das sind die neuen Funktionen

Nachdem Apple iOS 26.5 mehr als einen Monat als Beta-Version getestet hat, steht fest, dass die offizielle Version in Kürze startet. Da Apple das neue Pride-Wallpaper mit iOS 26.5 verfügbar macht, steht der Release kurz bevor. Während Apple den Fokus bereits auf iOS 27 legt, das erstmals auf der WWDC im Juni gezeigt wird, ist iOS 26.5 nur ein kleines Zwischenupdate. Diese Funktionen bringt die neue Systemversion mit.

RCS mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung stellt Apple sicher, dass Nachrichten, die zwischen iPhones und Android-Smartphones übertragen werden, nicht von Dritten abgefangen und gelesen werden können. Apple hatte die Verschlüsselung schon mit iOS 26.4 getestet, die Funktion aber letztendlich nicht in die finale Version übernommen.

Da die Verschlüsselung in der Beta-Version von iOS 26.5 wieder aktiviert war, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Feature den Weg in die finale Version findet.

Werbung in Apple Karten

Wie im März angekündigt, folgt in Apple Karten ab „diesem Sommer“ Werbung. Allerdings gibt es auch gute Nachrichten: Vorerst führt Apple Werbung in Apple Karten nur in den USA und Kanada ein. Wann weitere Länder folgen, ist derzeit nicht bekannt. Wir können uns aber darauf vorbereiten, dass Werbung auch hierzulande in Apple Karten Einzug halten wird – nur der Zeitpunkt ist noch unklar.

Neues Pride-Wallpaper für iPhone und iPad

Apple hat das Pride-Armband 2026 vorgestellt und gleichzeitig ein neues Pride-Wallpaper für iPhone und iPad eingeführt, das mit iOS 26.5 und iPadOS 26.5 freigeschaltet wird.

Apple erklärte, das Hintergrundbild zeichne sich durch ein „fröhliches, lebendiges Design“ aus, um „die Lebendigkeit, den Geist und die Individualität der LGBTQ+-Community zu feiern“.

Das Hintergrundbild verfügt über ein dynamisches Design mit anpassbaren Farben.

Das bringt iOS 26.5 ebenfalls mit

Da der DMA Apple mal wieder Funktionen vorschreibt, erweitert iOS 26.5 den Funktionsumfang für Benachrichtigungen, Live-Aktivitäten und das AirPods-ähnliche Pairing für Smartphones und Kopfhörer von Drittanbietern.

Wann erscheint iOS 26.5?

Ein offizielles Datum hat Apple noch nicht genannt. Allerdings dauert es nach einer Ankündigung oftmals nicht mehr lange, bis die offizielle Version erscheint. Da Apple soeben den „Release Candidate“ der iOS-26.5-Beta für Entwickler freigegeben hat, erfolgt die Verteilung der neuen Version für alle normalerweise schon Anfang nächster Woche.