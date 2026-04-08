SwitchBot-App weiterhin verschwunden: OneRobotics-App als Ersatzlösung

Seit Ende März 2026 ist die offizielle SwitchBot-App ohne Vorwarnung aus dem deutschen App Store verschwunden. Auch ich, die gerade dabei war, einen neuen Ventilator von SwitchBot zu testen, wunderte mich, dass ich die zugehörige App nicht im App Store fand. Nach einiger Recherche war klar: Das Unternehmen hatte die Anwendung aus dem deutschen App Store entfernt und bot zwischenzeitlich eine Betaversion per TestFlight an. Wirklich überzeugend wirkte diese Maßnahme allerdings nicht.

Betroffene Nutzer und Nutzerinnen des Smart-Home-Herstellers, die von der TestFlight-Beta nichts wussten, standen seitdem vor der Herausforderung, eigene Geräte ohne die gewohnte Anwendung steuern zu müssen. Nun bietet das Unternehmen mit der neu veröffentlichten App OneRobotics (App Store-Link) endlich eine reguläre Alternative an, die direkt im App Store verfügbar ist.

Die OneRobotics-App richtet sich speziell an deutsche User und ermöglicht es ihnen, ihre SwitchBot-Geräte weiterhin zu verwalten. Im Gegensatz zur zuvor angebotenen TestFlight-Version lässt sich die neue Anwendung ohne zusätzliche Hürden herunterladen und installieren. Dies erleichtert insbesondere weniger technikaffinen Personen auch weiterhin den Zugang zu ihren Smart-Home-Geräten.

Neue App mit bestehenden Zugangsdaten nutzbar

Laut Angaben des Herstellers können bestehende SwitchBot-Konten nahtlos in der OneRobotics-App genutzt werden. Man meldet sich einfach mit den bisherigen Zugangsdaten an und findet eigene Geräte und Einstellungen unverändert vor. Die technische Infrastruktur bleibt identisch, so dass keine erneute Einrichtung erforderlich ist.

Die OneRobotics-App dient als vorübergehende Lösung, bis die ursprüngliche SwitchBot-App wieder im deutschen App Store verfügbar ist. SwitchBot versichert, dass ein späterer Wechsel zurück zur Original-App ohne Datenverlust möglich sein wird – die genauen Gründe für die Entfernung der App sind jedoch weiterhin unklar. Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben mit Apple an einer Klärung der Situation. Ob und wann die ursprüngliche App wieder verfügbar sein wird, steht derzeit noch nicht fest.