Die jüngste gamescom 2025 ist schon wieder Geschichte. Das weltweit größte und führende Games-Event fand in der vergangenen Woche in Köln statt und konnte laut Angaben von game, dem Verband der deutschen Games-Branche, in vielen Bereichen zahlreiche neue Bestwerte für die Games-Branche in Deutschland und weltweit erzielen.

Wie der games-Verband nun in einem ersten Resümee für die gamescom 2025 mitteilt, konnte das Games-Event in diesem Jahr vor allem bei zentralen Kennzahlen wie der Internationalität punkten: Der Auslandsanteil lag bei ganzen 70 Prozent, zudem gab es Aussteller aus 72 Ländern. Auch die digitale Reichweite mit über 630 Millionen Views weltweit allein bis Samstagabend ist ein neuer Rekord für die gamescom, ebenso wie die Ausstellungsfläche mit 233.000 Quadratmetern und der Anzahl der Aussteller mit 1.568.

Auch die Zuschauerzahlen beeindrucken: Vor Ort besuchten 357.000 Fans das weltgrößte Festival der Games-Kultur. Die Anzahl der Fachbesuchenden stieg auf 34.000, besonders stark fiel in diesem Jahr der Anstieg bei Teilnehmenden aus den USA, China, Kanada und Japan aus. Felix Falk, Geschäftsführer des game-Verbands, zeigt sich daher sehr zufrieden.

„Von der gamescom 2025 geht in diesem Jahr ein besonders positives Signal aus. Nach zwei für die Games-Branche herausfordernden Jahren, konnte man in diesem Jahr regelrecht spüren, wie sich die Stimmung verbessert. Die neuen Bestwerte unterstreichen nicht nur die weltweite Strahlkraft der gamescom, sondern auch den Aufwärtstrend in der gesamten Games-Branche.“

Politisches Interesse an der Gamescom so groß wie nie zuvor

Auch für die deutsche Games-Branche sei die gamescom 2025 laut Felix Falk ein wichtiger Wegweiser: Die politische Unterstützung für die zusätzliche steuerliche Games-Förderung sei auf der gamescom so groß wie noch nie gewesen – aus Bund und Ländern gleichermaßen. Dies schaffe Hoffnung, dass es mit der Branche schnell voran geht.

Das politische Interesse an der gamescom 2025 war ebenfalls so groß wie nie: Insgesamt kamen über 600 Politiker und Politikerinnen nach Köln, um sich selbst von den aktuellen Entwicklungen der Games-Branche zu überzeugen. Ob aus den Ländern, vom Bund oder aus der EU: Die politischen Gäste kamen von allen Ebenen. Zudem reisten besonders viele internationale Delegationen zur gamescom 2025 an, etwa aus dem diesjährigen gamescom-Partnerland Thailand sowie aus Brasilien, Indonesien oder Indien.

Wer sich für die gamescom interessiert, hat jetzt noch fast ein ganzes Jahr zu warten, ehe es sich in der koelnmesse in Köln wieder alles um (Video-)Spiele, Live-Streams, Hardware, Cosplay und Merch dreht. Die gamescom 2026 findet vom 26. bis 30. August statt. Sie wird am 25. August 2026 mit der gamescom Opening Night Live eröffnet. Weitere Informationen zur gamescom finden sich auch auf der offiziellen Website zur Games-Messe.