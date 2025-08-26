Apple lädt ein: iPhone 17-Vorstellung am 9. September

Jetzt ist es offiziell: Apple stellt die neuen iPhone 17-Modelle am 9. September um 19 Uhr deutscher Zeit der Öffentlichkeit vor. Die Einladung trägt den Slogan „Awe Dropping“. Neben iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max werden auch weitere Neuheiten erwartet, unter anderem neue Apple Watch-Modelle und neue AirPods Pro.

Wo kann ich die iPhone 17-Keynote sehen?

Üblicherweise überträgt Apple die vorausgezeichnete Keynote direkt auf der Apple-Webseite, über YouTube und in der Apple TV App. Darüber hinaus dürfen ausgewählte Medien-Vertreter, YouTuber und Influencer das Event vor Ort erleben und direkt nach der Präsentation einen Blick auf die neuen Modelle werfen. Für alle, die den Live-Stream nicht verfolgen können oder wollen, bieten wir einen deutschen Live-Ticker sowie eine ausführliche Berichterstattung an.

Diese Apple-Produkte werden erwartet

Im Fokus stehen natürlich die neuen iPhone-Modelle. Dieses Jahr soll es erstmals ein ultradünnes iPhone 17 Air geben, das das bisherige Plus-Modell ablöst. Wieder mit dabei: Das iPhone 17 als Basisgerät sowie die beiden Premium-Modelle iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max.

Während das iPhone 17 Air mit seiner besonders schlanken Bauweise punktet, setzen die Pro-Modelle auf ein neues Design und mehr Leistung. Das Kameramodul soll deutlich größer ausfallen, außerdem wird der neue A19 Pro Chip erwartet. Auch bei der Kamera selbst soll sich etwas tun: Gerüchten zufolge ist erstmals eine 48-Megapixel-Telefotokamera mit an Bord.

Neue Apple Watch-Modelle

Bei der Apple Watch Series 11 steht ein neues Chip-Upgrade an. Viel spannender dürfte allerdings die Blutdrucküberwachung sein, die dieses Jahr eingeführt werden soll.

Nachdem die Apple Watch Ultra 2 lediglich ein Mini-Update mit neuer Farbvariante war, soll die Apple Watch Ultra 3 wieder deutlich interessanter werden. Auch hier wird die Blutdruckmessung erwartet. Zudem steht ein neues Always-On-Display auf dem Plan, das besser ablesbar sein soll. Darüber hinaus könnte die Ultra 3 erstmals über Satellitenkommunikation verfügen – so zumindest die Gerüchte.

Die günstige Apple Watch SE steht vor dem Upgrade zur dritten Generation, die wieder in zwei Größen erscheinen soll. Abgesehen von einem neuen Chip sind hier aber keine größeren Neuerungen zu erwarten.

AirPods Pro 3 erstmals mit Herzfrequenzmessung?

Während Beats bereits Kopfhörer mit Herzfrequenzmessung anbietet, sollen die kommenden AirPods Pro 3 jetzt nachziehen. Neben dieser neuen Funktion könnten auch Verbesserungen beim Klang, der aktiven Geräuschunterdrückung sowie kleine Designanpassungen und weitere Optimierungen mit an Bord sein.

Bekommen diese Produkte auch ein Update?

Die Zeit während der Keynote ist begrenzt: Darum ist fraglich, ob Apple noch weitere Produktneuheiten zeigt. Immer wieder im Gespräch: Ein neues Apple TV, ein HomePod mini 2 und ein AirTags-Nachfolger.