iPhone 17 Pro Max: Die beste Tele-Kamera in einem Smartphone?

Das iPhone 17 Pro Max soll laut einem Leak eine deutlich verbesserte Tele-Kamera bekommen. Der Hinweis stammt von „Instant Digital“, einem bekannten Weibo-Account mit rund 1,5 Millionen Followern, der in der Vergangenheit schon häufiger mit Apple-Vorhersagen richtig lag.

Die Kamera soll laut dem Leaker zu den besten Tele-Kameras in einem Smartphone zählen. Genaue Details bleiben zwar aus, aber die Gerüchteküche liefert bereits spannende Infos: Sowohl das iPhone 17 Pro als auch das Pro Max sollen eine neue 48-Megapixel Tele-Kamera bekommen. Also ein ordentlicher Sprung im Vergleich zu den 12 Megapixeln im iPhone 16 Pro.

Neue Tele-Kamera exklusiv für das iPhone 17 Pro Max?

Laut dem gut vernetzten Analysten Ming-Chi Kuo könnte die stärkere Kamera allerdings exklusiv im iPhone 17 Pro Max verbaut sein. Spannend wird vor allem das Objektiv: Es soll beweglich sein und so mehrere Brennweiten ermöglichen und zwar ohne digitale Tricks wie Sensor-Cropping. Damit könnten Nutzer und Nutzerinnen zwischen 5- und 8-fachem optischem Zoom wechseln, was deutlich flexibler wäre als bisher.

Zum Vergleich: Das iPhone 16 Pro bietet aktuell einen 5-fach-Zoom mit einer festen Brennweite von 120 Millimeter. Die zusätzliche „2x“-Zoomstufe wird per Sensor-Zuschnitt realisiert.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, könnte das bewegliche Teleobjektiv allerdings auch mehr Platz im Gehäuse beanspruchen. Deshalb wird bereits spekuliert, dass die Kameraausbuchtung beim iPhone 17 Pro (und vor allem beim Pro Max) größer ausfallen wird.

Die offizielle Vorstellung der iPhone-17-Reihe wird bereits in wenigen Wochen erwartet – dann wissen wir mehr.