Apples Keynote-Einladung analysiert: Welche Hinweise gibt es?

Wie erwartet hat Apple genau zwei Wochen vor dem eigentlichen Event die Einladungen zur Vorstellung der neuen iPhone-Generation verschickt. Während der Slogan auf Englisch „Awe dropping.“ lautet, trägt die deutsche Einladung den Titel „Unfassbar. Und fast da.“ Doch was will uns das bunte und interaktive Logo vorab sagen? Verstecken sich Informationen in der Grafik oder in den Slogans? Eine kleine Analyse.

Orange als neue Farbe für das iPhone 17 Pro

Zahlreiche Gerüchte behaupten, dass das iPhone 17 Pro in der neuen Farbe Orange erhältlich sein wird. Das bunte Apple-Logo könnte genau das andeuten, immerhin sieht man dort leuchtende Orangetöne. Darüber hinaus wird auch über ein neues Blau spekuliert, das sich ebenfalls im Logo wiederfinden könnte.

Hellblau für das iPhone 17 Air

Wer genauer hinschaut, entdeckt im Apple-Logo auch Hellblau – passend zu Gerüchten, wonach das iPhone 17 Air, das bislang dünnste iPhone, in dieser Farbe erscheinen soll. Auch der Slogan lässt auf ein Gerät hoffen, das „beeindruckend“, „erstaunlich“ und „umwerfend“ sein könnte, denn genau das bedeutet „Awe dropping“ im Englischen.

Interaktives Logo auf der Apple-Website

Auf apple.de lässt sich das Event-Logo sogar interaktiv bedienen. Fährt man mit dem Finger oder der Maus über das Logo, bewegen sich die Farben dynamisch und folgen der Berührung. Das funktioniert sogar mit der Apple Vision Pro.

iPhone-Keynote bei YouTube anschauen

Außerdem hat Apple den Livestream des Events auf YouTube bereits freigeschaltet. Viel zu sehen gibt es dort zwar noch nicht, aber du kannst dir den Link schon mal merken oder eine Erinnerung setzen. Der Startschuss fällt dann am 9. September um 19 Uhr.