Apples Keynote-Einladung analysiert: Welche Hinweise gibt es?

In rund zwei Wochen haben wir Gewissheit

Freddy4 Kommentare zu Apples Keynote-Einladung analysiert: Welche Hinweise gibt es?

Glühendes Apple Logo mit "Awe dropping".

Wie erwartet hat Apple genau zwei Wochen vor dem eigentlichen Event die Einladungen zur Vorstellung der neuen iPhone-Generation verschickt. Während der Slogan auf Englisch „Awe dropping.“ lautet, trägt die deutsche Einladung den Titel „Unfassbar. Und fast da.“ Doch was will uns das bunte und interaktive Logo vorab sagen? Verstecken sich Informationen in der Grafik oder in den Slogans? Eine kleine Analyse.

Orange als neue Farbe für das iPhone 17 Pro

Orangenes iPhone 17 Pro.
So könnte ein orangenes iPhone 17 Pro aussehen. Foto: Majin Bu.

Zahlreiche Gerüchte behaupten, dass das iPhone 17 Pro in der neuen Farbe Orange erhältlich sein wird. Das bunte Apple-Logo könnte genau das andeuten, immerhin sieht man dort leuchtende Orangetöne. Darüber hinaus wird auch über ein neues Blau spekuliert, das sich ebenfalls im Logo wiederfinden könnte.


Hellblau für das iPhone 17 Air

Farben des neuen iPhone 17 Air.
Für das iPhone 17 Air wird unter anderem Hellblau als neue Farbe erwartet. Foto: MacRumors.

Wer genauer hinschaut, entdeckt im Apple-Logo auch Hellblau – passend zu Gerüchten, wonach das iPhone 17 Air, das bislang dünnste iPhone, in dieser Farbe erscheinen soll. Auch der Slogan lässt auf ein Gerät hoffen, das „beeindruckend“, „erstaunlich“ und „umwerfend“ sein könnte, denn genau das bedeutet „Awe dropping“ im Englischen.

Interaktives Logo auf der Apple-Website

Interaktives Apple-Logo der Keynote-Einladung.
Das Apple-Logo ist interaktiv. Einfach mit dem Finger oder der Maus darüber fahren.

Auf apple.de lässt sich das Event-Logo sogar interaktiv bedienen. Fährt man mit dem Finger oder der Maus über das Logo, bewegen sich die Farben dynamisch und folgen der Berührung. Das funktioniert sogar mit der Apple Vision Pro.

iPhone-Keynote bei YouTube anschauen

Außerdem hat Apple den Livestream des Events auf YouTube bereits freigeschaltet. Viel zu sehen gibt es dort zwar noch nicht, aber du kannst dir den Link schon mal merken oder eine Erinnerung setzen. Der Startschuss fällt dann am 9. September um 19 Uhr.

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Kommentare 4 Antworten

  2. Möchte persönlich glauben das mit „Unfassbar. Und fast da.“ zusammen mit dem bunten Logo ein wenig auf besseres Siri (2.0) angespielt wird.
    Hoffen darf man ja mal…

    Antworten

