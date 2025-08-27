Apples Einladungen jetzt mit Widget für den Homescreen

Vorfreude immer im Blick

Wir machen weiter mit einer kleinen Update-Notiz aus dem Apple-Kosmos. Apple Einladungen (App Store-Link) hat mal wieder eine Aktualisierung erhalten und bietet ab sofort Widgets für den Homescreen. Damit behaltet ihr eure bevorstehenden Events immer im Blick.

Die Handhabung unterscheidet sich natürlich nicht von anderen Widgets. Ihr drückt lange auf dem Homescreen, dann oben links auf „Bearbeiten“ und dann „Widget hinzufügen“. Für die Einladungen-App von Apple stehen Widgets in drei verschiedenen Größen zur Auswahl.


Das Widget zeigt nicht nur den Titel der Veranstaltung und das gewählte Hintergrundbild an, sondern zählt auch einen Countdown herunter. Außerdem könnt ihr direkt auf dem Homescreen sehen, wie viele Gäste sich schon zur Veranstaltung angemeldet haben.

Widgets mit der Apple Einladungen App

Solltet ihr mehrere Events gleichzeitig planen, könnt ihr das Widget mit einem langen Fingerdruck auch bearbeiten und eine andere Veranstaltung auswählen.

Um in der Einladungen-App von Apple Einladungen versenden zu können, ist ein iCloud+ Abonnement notwendig. Gäste nutzen die auch im Web verfügbare Anwendung kostenlos. Unter anderem können mit Einladungen auch Fotos geteilt werden.

