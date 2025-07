Das sollen alle neue Farben für das iPhone 17, iPhone 17 Air und iPhone 17 Pro sein

In weniger als zwei Monaten stellt Apple die neue iPhone-Generation vor. Erwartet werden das iPhone 17 als Basis-Modell, das iPhone 17 Air als das dünnste iPhone jemals sowie die zwei klassischen Pro-Modelle iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Jedes Jahr gibt es für die neue iPhone-Generation ein paar neue Farben und ein Report von Macworld beruft sich auf interne Dokumente, die alle Farben aufschlüsseln.

Einige neuen Farbvarianten sind schon von bekannten Leakern wie Majin Bu und Sonny Dickson verraten worden, zur Übersicht gibt es eine hoffentlich vollständige Liste über alle neuen iPhone-Farben.

iPhone 17: Klassische Farben und neue Akzente

Schwarz und Weiß bleiben für das iPhone 17 als klassische Farboptionen erhalten, die durch vier neue Optionen ergänzt werden, darunter eine Stahlgraue-Variante:

Schwarz

Weiß

Stahlgrau

Grün

Lila

Hellblau

iPhone 17 Air: Hellblau in noch heller

Für das iPhone 17 Air steht ebenfalls ein Hellblau auf dem Plan, was im Vergleich zum Hellblau vom iPhone 17 aber noch einmal heller sein soll. Der Farbton soll dem Hellblau des MacBook Air sehr ähnlich sein.

Schwarz

Weiß

Hellblau

Hellgold

iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max: Orange als neue Farboption

Als komplett neue Farbe ist ein Orange-Ton im Gespräch, während das neue Dunkelblau wie bei blaue Titan-Ausführung des iPhone 15 Pro aussehen soll.

Schwarz

Weiß

Grau

Dunkelblau

Orange

Insgesamt stimmen nun drei Quellen hinsichtlich der oben genannten Farboptionen für die iPhone 17-Serie überein, sodass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass wir dieses Jahr genau diese Farben bekommen werden.

Wann wird das iPhone 17 vorgestellt?

Ein durchgesickerter Bericht von Mark Gurman besagt, dass das iPhone 17 entweder am 9. oder 10. September vorgestellt wird, während die Vorbestellungen dann am 12. September folgen. Trifft dieser Zeitplan zu, würde die neue iPhone-Generation am 19. September in den Markt starten.

Fotos: Foundry/Macworld.