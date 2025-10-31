WhatsApp bekommt endlich eine richtige Apple Watch App

Mittlerweile habe ich mich irgendwie damit abgefunden, dass wir WhatsApp so schnell nicht mehr loswerden. Eine Sache stört mich am beliebten Messenger seit Jahren massivst: Auf der Apple Watch werden empfangene Bilder so verschwommen angezeigt, dass die erhaltene Mitteilung am Handgelenk absolut wertlos ist. Das dürfte sich bald ändern, denn WhatsApp testet endlich eine ordentliche App für die Apple Watch.

Offiziell bestätigt wurde das bisher nicht, allerdings hat der stets gut informierte Blog WABetaInfo die neue Watch-App bereits in einer Testflight-Beta-Version entdeckt und versorgt uns so mit den ersten Infos.

Das alles kann die Watch-App von WhatsApp

Nachdem bisher einfach nur Mitteilungen vom iPhone auf der Apple Watch angezeigt werden konnten, basiert die neue Beta auf der Anwendung, die WhatsApp bereits für Wear OS bereitstellt. Dort kann man bereits Chats lesen, mit Sprache oder Text antworten, Bilder anschauen, Sprachnachrichten abspielen, Chats stumm schalten, Reaktionen senden und Anrufe direkt von deiner Smartwatch aus annehmen oder ablehnen.

An dieser Stelle könnte ich mich glatt wieder aufregen, wenn ich daran denke, dass meine Apple Watch rein gar nichts macht, wenn mich mal wieder irgendjemand aus der Familie per WhatsApp anruft. Gott, hoffentlich kommt diese Watch-App für WhatsApp schon bald.

Im Gegensatz zu Wear OS gibt es noch eine wesentliche Einschränkung: Auf der Apple Watch läuft WhatsApp nicht vollkommen eigenständig, sondern setzt ein verbundenes iPhone voraus.

Das sind die ersten Eindrücke, die WABetaInfo für uns sammeln konnte:

Mit der ersten Version der WhatsApp-App für die Apple Watch können Nutzer sich auf eine verbesserte Benachrichtigungsfunktion freuen, die es einfacher denn je macht, Nachrichten direkt vom Handgelenk aus zu lesen und mit Text und Reaktionen zu beantworten. Die App fügt sich nahtloser in die Apple Watch-Oberfläche ein und bietet im Vergleich zu normalen Push-Benachrichtigungen ein flüssigeres und intuitiveres Erlebnis. Nutzer können schnell auf eingehende Nachrichten reagieren, Medien ansehen und antworten, ohne ihr iPhone entsperren zu müssen.

Wann WhatsApp die neue Anbindung an die Apple Watch für alle Nutzer freischaltet, das ist bisher vollkommen offen. Auf jeden Fall ist das ein Feature, das wir im Auge behalten werden. Offiziell angekündigt hat man aktuell nur eine ganz andere Funktion: Schon bald sollen Chat-Backups mit einem Passkey gesichert werden können.