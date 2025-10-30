App Store: Apple mit neuen Entwickler-Funktionen & Ende von Promocodes in 2026

Apple arbeitet immer wieder daran, den App Store für Entwickler und Entwicklerinnen zu optimieren, so dass die Einreichung von Apps, ihre Verwaltung und das Marketing von Anwendungen einfacher und bequemer zu handhaben ist. Nun hat Apple auf der eigenen Developer-Plattform im News-Bereich einige Neuerungen bekanntgegeben.

Entwickler und Entwicklerinnen können nun zusätzliche Elemente zur App-Prüfung einreichen, doppelt so viele benutzerdefinierte Produktseiten erstellen und Schlüsselwörter hinzufügen und auch Codes für alle Arten von In-App-Käufen anbieten.

Zusätzliche Elemente zur App-Prüfung

Apple gibt an dass Personen oder Teams, die bereits eine App-Version zur Prüfung eingereicht haben, nun auch unabhängig davon zusätzliche Elemente im App Review einreichen können. Zu diesen Elementen gehören unter anderem mehrere In-App-Events, eine oder mehrere Game Center-Funktionen oder auch ein kritisches Bugfix-Update.

Doppelte Anzahl an benutzerdefinierten Produktseiten

Laut Apple soll es Entwicklern und Entwicklerinnen nun möglich gemacht werden, „bis zu 70 benutzerdefinierte Seiten gleichzeitig“ veröffentlichen zu können. Dies bedeutet, dass sie mehr Flexibilität erhalten, um „verschiedene Inhalte und Funktionen innerhalb Ihrer App oder Ihres Spiels mithilfe einzigartiger Screenshots, App-Vorschauen und Werbetexten hervorzuheben“.

Darüber hinaus erklärt Apple, dass Entwickler und Entwicklerinnen nun „jeder benutzerdefinierten Produktseite Schlüsselwörter zuweisen“ können, um die Auffindbarkeit im App Store zu verbessern, da „benutzerdefinierte Produktseiten mit zugewiesenen Schlüsselwörtern in den Suchergebnissen für diese ausgewählten Schlüsselwörter anstelle Ihrer Standard-Produktseite angezeigt werden können“.

Codes für alle In-App-Käufe und Promocode-Ende

Des weiteren hat Apple angekündigt, dass man Angebotscodes auf weitere Bereiche ausweiten wird. Dazu gehören verbrauchbare, nicht verbrauchbare und nicht verlängerbare Abonnements, ebenso wie automatisch verlängerbare Abonnements, die nach Ablauf des Aktionszeitraums nicht automatisch verlängert werden. Im Detail heißt dies, dass Angebotscodes jetzt alle Arten von In-App-Käufen unterstützen. Zugleich ist es auch der erste Schritt in Apples Übergang weg von Promocodes, der ebenfalls im News-Bereich angekündigt wurde. Von Apple heißt es dazu:

„Angebotscodes bauen auf der Funktionalität von Promocodes auf und bieten verbesserte Konfigurations- und Kundenberechtigungsoptionen. Daher können Sie ab dem 26. März 2026 keine Promocodes für In-App-Käufe mehr in App Store Connect erstellen. Alle bestehenden Promocodes für In-App-Käufe, die Sie erstellt haben, können bis zu ihrem Ablaufdatum eingelöst werden. Sie können weiterhin Promocodes verwenden, um Nutzern einen kostenlosen Download Ihrer App anzubieten.“

Die Entwickler-Neuerungen im App Store lassen sich auf der Developer-Seite von Apple mit allen Details nachlesen.